BBB21 x A Fazenda 12: qual o melhor elenco de reality?

Após o anúncio da lista de participantes do BBB21, o ex-peão Cartolouco, alfinetou o reality da Globo, e afirmou que o elenco de ‘A Fazenda 12’, em que participou ano passado, foi melhor. Será? Compare os participantes dos dois realitys e escolha o melhor!

BBB21 e A Fazenda: qual o melhor elenco de reality?

Não é de hoje que o público compara o reality da Globo com o da RecordTV, no entanto, ambos os programas agradaram o público em 2020. Porém, o ex-participante de A Fazenda 12, Cartolouco, aproveitou para dar uma alfinetada no elenco do BBB neste ano. Usando o Twitter, ele escreveu: “O mais gostoso é dizer: elenco da Fazenda 12 melhor que o do BBB 21. Carelli vive”, provocou.

Antes do reality rural começar, a emissora tinha o “desafio” de fazer tanto sucesso quanto o BBB na 21ª temporada, e o elenco colaborou para uma boa edição.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mesmo com dias antes da estreia, os nomes de Biel e Jojo Todynho – vendedora do programa, já circulavam na web como possíveis participantes. Já o BBB21, a entrada de famosos foi uma novidade, já que nas edições anteriores, apenas anônimos e ex-BBBs tinham entrado na casa.

Em termos de audiência, segundo dados da Kantar Ibope Media, A Fazenda 12 registrou 13,2 pontos em sua estreia, em São Paulo, enquanto a Globo marcou a média de 17,7.

O mais gostoso é dizer: elenco da Fazenda 12 melhor que o do BBB 21. Carelli vive. — Cartolouco 🎩 (@Cartolouco) January 20, 2021

Elenco de A Fazenda 12

Em setembro, o público conheceu os famosos que entraram no programa comandado por Marcos Mion. Ao todo foram 20 peões e peoas, a entrar na Fazenda mais famosa do Brasil. O reality foi marcado por brigas, vazamento de informações, erros da produção, polêmicas e vários memes.

No elenco de A Fazenda estavam os cantores: Biel, Tays Reis, Jojo Todynho, e MC Mirella. Para completar, também estama na temporada: Carol Narizinho, Cartolouco, Fernandinho, Jakelyne, JP Gadêlha, Juliano Ceglia, Lidi Lisboa, Lipe Ribeiro, Lucas Maciel, Luiza Ambiel, Mariano, Mateus Carrieri , Raissa Barbosa, Rodrigo Moraes, Stéfani Bays e Victória Villarim.

Elenco do BBB21

Após dias de especulação, a lista com os participantes do BBB21, foi divulgada nesta terça-feira (19), durante os intervalos conforme a programação da Globo. Os primeiros nomes do elenco apareceram no intervalo da novela ‘Laços de Família’, do ‘Vale a Pena Ver de Novo’.

Mesmo antes da lista oficial ser anunciada, alguns nomes que eram apenas boatos foram confirmados. Por exemplo: Carla Diaz, Camilla de Lucas, Pocah, Vih Tube, Fiuk e Rodolffo, já haviam aparecido nas redes sociais, como fortes candidatos a entrar no programa. Além desses, mais famosos integram o time ‘camarote’, e são eles: Karol Conká, Lucas Penteado, Nego Di e Projota.

Por serem anônimos, o grupo ‘pipoca’ foi uma surpresa para o público. Desde instrutor de crossfit, até professor de geografia, o time conta com pessoas completamente diferentes. No grupo de inscritos do BBB21 estão: Arthur, Arcrebiano, Juliette, Caio, João Luiz, Kerline, Lumena, Gilberto, Thaís e Sarah.

A lista do BBB21 saiu ontem e a expectativa é grande entre os fãs do programa. Para conferir a cobertura completa do reality que começa dia 25 de janeiro, acompanhe o DCI.