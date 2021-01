Deu match? BBB 21 terá aplicativo de paquera entre os participantes

O BBB 21 estreia no próximo dia 25 de janeiro, na Rede Globo, com apresentação de Tiago Leifert e direção de Boninho. Essa será a vigésima primeira edição do reality que promete agitar ainda mais a televisão brasileira. Outra grande novidade que acabou de sair, é que nesta edição terá um aplicativo de paquera entre os confinados do programa.

BBB 21 terá aplicativo de paquera?

Se você ainda está se perguntando se realmente terá um aplicativo de paquera na casa mais vigiada do Brasil, a gente informa que sim e já adiantamos o nome, que aliás já diz tudo: é o aplicativo ‘Flecha’ e com certeza vai ter gente querendo baixar.

No começo da tarde desta quarta-feira (13), o perfil oficial do reality nas redes sociais, publicou um Stories no Instagram revelando mais uma grande novidades do jogo. Até mesmo o apresentador da atração, o jornalista Tiago Leifert falou sobre o funcionamento da novidade da vez. “Bom dia, temos alguns spoilers hoje sobre como vai funcionar o Feed BBB 21, que é aquela rede social interna da casa, sabe? Que fica passando no telão. Então, temos algumas novidades esse ano”, explicou ele em seus stories do Instagram, que rapidamente foram atualizados com mais informações no portal Gshow.

Assim que o programa estrear, no dia 25 de janeiro, será também liberado o #FeedBBB, que promete dar um upgrade nas paqueras da casa. A nova funcionalidade ganhou o nome de Flecha e os brothers e sisters vão poder declarar o interesse romântico uns nos outros e quem sabe até rolar aquele match. A declaração é livre, vamos ver se os interesses também. Quem sabe tenha um casal ou até mais de um.

Spoiler sobre o líder também temos

A quarta-feira foi um dia de spoilers sobre a estreia do BBB 21, na Globo. Mais cedo, a coluna Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, divulgou mais uma novidade em relação ao líder da semana. Segundo a publicação, além da imunidade no jogo, o vencedor da prova mais importante do programa e dono do colar mais esperado da semana, terá voz. Ele ganhará um espaço no #FeedBBB: o “Podcast do líder”. O material ainda secreto, será disponibilizado no Gshow e também contará com fotos e vídeos dos confinados.

Tudo o que sabemos sobre o BBB 21

Em um vídeo divulgado no dia 8 de janeiro, mostra a data do dia 25 de janeiro – quando começa o reality oficialmente. Mas, tudo pode acontecer quando o assunto é BBB 21. Afinal, o público e fãs do programa gostam mesmo é de ser surpreendidos e disso, o reality da Globo domina bem. Ou seja, até o dia 25 pode ser que muita coisa ainda mude, como por exemplo uma estreia antes do tempo previsto.

Vale lembrar, que os os participantes da nova temporada já estão confinados no hotel onde permanecerão de quarentena até a estreia do reality show. No começo do mês, o chefão do BBB 21, o diretor da atração respondeu dúvidas e curiosidades dos seguidores nas redes sociais e revelou que os novos brothers já estão confinados aguardando o grande dia. Ao total, serão 15 dias de confinamento antes da grande estreia na tela da Globo, no dia 25 de janeiro.

