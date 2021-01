Enquete BBB 21: qual participante de A Fazenda 12 você quer no reality?

O reality rural da Record terminou há menos de uma semana e já deixou saudades no público. Em paralelo, a web já começou a contagem regressiva para a estreia do BBB 21, marcada para dia 25 de janeiro.

Mas e se conseguíssemos unir o útil ao agradável e pudéssemos escolher apenas um peão de A Fazenda 12 para entrar no BBB 21? Pensando nessa situação hipotética, quem você escolheria? Vote na enquete BBB 21 e deixe sua opinião!

Enquete BBB 21: qual peão se daria melhor no reality?

Levando em consideração que o BBB 21 seguirá a mesma dinâmica da 20ª edição, quando anônimos e famosos dividiram o espaço do confinamento, as chances de que um ex-A Fazenda 12 participasse do elenco poderiam ser altas.

Pensando na lógica que supostamente está sendo usada pela produção para escolher os influenciadores – grande alcance na internet e corpos esbeltos e sarados -, de cara já podemos chutar os nomes de Mirella, Raissa Barbosa e Stéfani Bays como possíveis participantes do BBB 21.

O fandom da Raissa, inclusive, já lotou as redes sociais do diretor geral do programa após a eliminação da modelo em A Fazenda pedindo para que ela fosse escolhida para a casa mais vigiada do Brasil.

Quem agitaria o BBB com os melhores barracos?

Mas se o assunto é agitar a casa com polêmicas, a dupla Jojo Todynho e Biel com certeza daria o que falar com a rivalidade que construíram em A Fazenda, assim como os barracos de Luiza Ambiel, que se entrasse na casa junto com Raissa, faria a alegria do público sedento por intrigas.

Para quem espera bons memes do BBB 21, a escolha certa seria Lidi Lisboa, que a cada ao vivo do relity rural, como em dias de formação de roça ou eliminação, se mostrava uma verdadeira máquina de memes, embora nas dinâmicas de dia-a-dia da casa acabasse sendo um pouco repetitiva nas reclamações.

Na sua opinião, qual dos peões deveria ter uma chance no BBB 21? Vote na enquete!