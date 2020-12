Ex-BBB Cris Mota, da primeira edição, conta que tem fã clube até hoje

Vinte anos após o término da primeira edição do Big Brother Brasil, a ex-BBB Cris Mota, que fez parte do elenco, conta que é reconhecida até hoje nas ruas e que tem um fã clube dedicado a ela até hoje.

Por onde anda a ex-BBB Cris Mota?

Cris foi a quarta eliminada do BBB 1, mas antes de deixar o confinamento, conseguiu deixar seu nome marcado na história do reality por um motivo bastante peculiar: a ex-BBB protagonizou a primeira briga do programa, e tudo por causa de uma lata de leite condensado.

Apesar do histórico, Cris Mota contou ao GShow que mudou muito em 20 anos e que hoje, com a maturidade adquirida, se considera uma pessoa muito mais calma e paciente. “Muita coisa mudou, inclusive, a minha maturidade. Em relação a ter mais paciência, a ser mais calma, mais tranquila do que era quando entrei no programa”, contou a ex-BBB.

Hoje a ex-BBB atua profissionalmente como produtora cultural e professora de ioga, além de praticar remo em canoa havaiana. Diferente de grande parte dos ex-participantes do programa, Cris não acumula milhares de seguidores e tampouco trabalha como influenciadora digital.

No seu Instagram, a ex-BBB costuma compartilhar fotos da natureza, selfies e seus treinos de remo e ioga.

Cris Mota é reconhecida nas ruas até hoje

A ex-BBB relatou ao GShow, também, que que passagem pelo reality foi um verdadeiro divisor de águas em sua vida, e que até hoje recebe o carinho do público. Além de ser reconhecida nas ruas, Cris contou que no seu bairro ela é conhecida como ‘A Cris do BBB’.

“As pessoas sempre me reconhecem, e é muito engraçado isso. Nos carros de aplicativo, eu fico conversando com a pessoa, ela começa a me olhar pelo retrovisor, daqui a pouco vira e fala: ‘Te conheço de algum lugar’.Também acontece muito no meu bairro, mas aí todo mundo sabe quem é a Cris, que é a Cris do BBB”, contou.

Apesar da passagem rápida pelo programa, o tempo foi suficiente para que a ex-BBB ganhasse um fã clube dedicado a ela, que sobrevive até hoje. “É muito boa essa recepção, esse carinho que eu recebo. Até hoje tenho também meu fã-clube, que é o ‘Tudo pela Cris’, foi um grande presente que eu recebi do Big Brother”, comemorou.