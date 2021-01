Marília Mendonça no BBB? Cantora abre o jogo sobre participação

A rainha da sofrência, Marília Mendonça, de 25 anos, resolveu entrar na brincadeira do quadro ‘perguntas e respostas’ da rede social Instagram. Sempre de forma brincalhona com os fãs, ela resolveu responder uma resposta em relação ao BBB 21, que estreia no dia 25 de janeiro na tela da Globo, com apresentação de Tiago Leifert.

Marília Mendonça fala sobre estar no BBB

A mãe do Léo, fruto do relacionamento com o também cantor sertanejo, Murilo Huff, resolveu responder se estará na casa mais vigiada do Brasil. A pergunta era: “Verdade que você vai pro BBB?”. Para a resposta do seguidor (não identificado), ela lançou uma foto com máscara de tratamento no rosto e escreveu: “Verdade, confirmadíssima”.

Como o sucesso do reality mesmo antes da estreia, a repercussão foi tanta que foi um dos assuntos do momento na manhã desta quarta-feira (13). Mas, para os iludidos ou esperançosos, vale a pena duvidar da presença da cantora no reality, uma vez que ela tem filho pequeno e acabou de retomar o seu relacionamento. Mas, calma, não estamos jogando um balde de água. Outra possibilidade que essa sim, pode acontecer, seria Marília Mendonça no BBB como um participação especial em um das festas. Afinal, ela já cantou ao vivo em outras edições e foi sucesso. Vale torcer.

Quando começa o reality show BBB 21?

Em um vídeo divulgado no dia 8 de janeiro, mostra a data do dia 25 de janeiro – quando começa o reality oficialmente. Mas, tudo pode acontecer quando o assunto é BBB. Afinal, o público e fãs do programa gostam mesmo é de ser surpreendidos e disso, o reality da Globo domina bem. Ou seja, até o dia 25 pode ser que muita coisa ainda mude, como por exemplo uma estreia antes do tempo previsto.

Vale lembrar, que os os participantes da nova temporada já estão confinados no hotel onde permanecerão de quarentena até a estreia do reality show. No começo do mês, o chefão do BBB, o diretor Boninho respondeu dúvidas e curiosidades dos seguidores nas redes sociais e revelou que os novos brothers já estão confinados aguardando o grande dia. Ao total, serão 15 dias de confinamento antes da grande estreia na tela da Globo.

O que mais sabemos?

Com grandes promessas, o que sabemos sobre a estreia do BBB 21 é que o diretor Boninho já adiantou que esse será o ‘‘Big dos Big’s’. O que quer dizer, que será melhor que a edição de número 20, que entrou para a história. Alguns nomes também já foram especulados, entre eles: Fiuk, Flávia Pavanelli, Carla Diaz, Camila de Lucas, Ney Lima, Rafael Infante e mais. Ainda terá também o grupo ‘pipoca’, formado por pessoas anônimas.

Vem aí o BBB 21!

No próximo dia 18 de janeiro de 2021, uma semana antes da grande estreia do programa, serão revelados a lista de nomes dos 18 participantes que entraram na casa mais vigiada do Brasil (e quem sabe do mundo). A informação foi publicada em uma matéria no site do Fantástico, no último domingo (10). Também foi revelado um spoiler sobre o poder do líder na casa. Segundo uma publicação da coluna Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, o além da imunidade no jogo, o líder terá voz. Ele ganhará um espaço no #FeedBBB: o “Podcast do líder”. O material será do Gshow e também terá fotos e vídeos dos confinados.

