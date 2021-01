Tiago Leifert fala mal do Twitter e revolta fãs do BBB 21

Com o BBB 21 prestes a estrear na Globo, em 25 de janeiro, Tiago Leifert, de 40 anos, apresentador do reality show, causou polêmica nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (13). Nos Stories do Instagram, o comunicador criticou o Twitter, rede social responsável pelo maior engajamento do reality show. O apresentador ainda sugeriu que todos os internautas fãs do Big Brother Brasil deixassem de ter conta na plataforma.

O que Tiago Leifert disse sobre o Twitter?

Nesta quarta-feira (13), Tiago Leifert acabou indo parar nos assuntos mais comentados do Brasil após criticar o Twitter. “Eu detesto a rede do passarinho. Eu já saí de lá e acho que todo mundo deveria sair também. Mas eu queria ter um outro canal de comunicação com vocês, principalmente durante o BBB, que não fosse a rede do passarinho. Uma coisa mais ágil, mas que também não tenha um monte de gente trollando e xingando. Um lugar mais seguro”, disse.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Com a declaração às vésperas da estreia do BBB 21, o apresentador acabou sendo fortemente criticado. “O cara falando mal do Twitter que sustenta do BBB”, disse Babi Magalhães primeiramente. Já outro internauta ressaltou o fato de o apresentador ter comemorado diversas vezes no ar a repercussão da edição passada no Twitter.

“O Tiago Leifert detonando o Twitter dias antes do BBB estrear. Engraçado, que ele fala durante o programa que é o assunto mais comentado naquele momento. Além de tudo, é daqui que saem os memes que fazem sucesso no Instagram e no lixo do Facebook”, disparou.

O cara falando mal do twitter que SUSTENTA o BBB VOLTA BIAL pic.twitter.com/kJFra7MhLA — Babi (@babi) January 13, 2021

O que o Twitter diz sobre a declaração de Tiago Leifert?

Após Tiago Leifert criticar o Twitter, Fernando Gallo, gerente de políticas públicas da rede social no Brasil, se pronunciou sobre o assunto e ironizou a saída do apresentador da plataforma. “Botou o sapatênis e foi fazer mimimi no Instagram. O que será que a Rede Globo, o Gshow, e, sobretudo o BBB acham disso? Eu pessoalmente acho que, se o Tiago Leifert não gosta do Twitter, provavelmente estamos no caminho certo”.

Oficialmente, o Twitter disse ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, que o posicionamento é somente do funcionário. “Essa é uma opinião pessoal”, explicou a rede social, sem comentar a declaração do global.

BBB 21

A partir do dia 21 o BBB 21 trará de volta os grupo pipoca (formado por anônimos) e camarote (os famosos). Com direção de Rodrigo Dourado, o programa terá provas do líder e anjo. Além disso, as provas bate-e-volta vão agitar as noites de domingo pós-formação de paredão. Na disputa, os emparedados pela casa participam de uma prova especial em que o vencedor se salva da votação do público.

O programa terá ainda o temido Big Fone. A dinâmica vai movimentar a casa com poderes e comandos ao longo de cada semana. Além disso, a Globo anunciou recentemente que os brothers terão acesso a um aplicativo de namoro para ajudar a formar casais no reality show.