Cartola FC 2020: confira as dicas de valorização para rodada #23

Antes de tudo, o mercado da rodada #22 ainda não terminou. Desde já, hoje temos Sport x Atlético-GO que se enfrentam às 20h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. Ainda assim, já temos algumas dicas de valorização que podem ajudar seu time do Cartola FC. Além disso, veja quem são os jogadores que podem render cartoletas para seu patrimônio. Sendo assim, um dos nomes para a rodada #23 é Marinho, atacante do Santos. Confira a lista completa das dicas de valorização do Cartola FC:

A princípio, o mercado da rodada #23 fecha no sábado (28), às 16h (horário de Brasília). Desde já, não teremos jogos no domingo, pois acontece o segundo turno das eleições. Ainda assim, teremos jogos no meio da semana que não valerão para o Fantasy game. Assim, além das dicas de valorização, fique atento nas informações sobre a rodada #23 do Cartola FC:

Cartola FC: dicas de valorização para rodada #23

Marcelo Lomba – goleiro (Internacional) C$ 9.35: Desde já, o goleiro do colorado é uma das apostas para rodada #23. Assim, joga fora de casa contra o Atlético-GO, que se encontra na zona do rebaixamento. Além disso, a equipe é favorita para o confronto e tem boa possibilidade de SG. Sendo assim, deve trabalhar com defesas difíceis no jogo e precisa de apenas 1,3 pontos para valorizar no Cartola FC.

Marinho – atacante (Santos) C$ 24.27: Embora o preço do jogador seja o mais caro dentre todos, vale a pena. A princípio, o atacante tem a média mais alta de 10,68 pontos, com 12 gols e 5 assistências na competição. Além disso, deve ser o jogador mais escalado da rodada #23, já que joga em casa, contra o Sport. Desde já, o desempenho do time do Santos em casa é sensacional. Com isso, Marinho, precisa de apenas 3,1 para começar valorizar, e a tendência é que ele faça muito mais que isso.

Thiago Galhardo – meia (Internacional) C$ 19.08: Antes de tudo, o mito do primeiro turno não vem de bons jogos. Ainda assim, é uma das melhores opções para a rodada #23 e entra na lista das dicas de valorização do Cartola FC. Além disso, é o artilheiro do campeonato com 15 gols e 5 assistências. Desde já, tem média de 9,05 pontos e jogando fora de casa contra o Atlético-GO, deve ser muito exigido. Sendo assim, o meia precisa de apenas 2,3 pontos para valorizar no Cartola FC.