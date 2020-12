Cartola FC 2020: confira nossas dicas de capitães para rodada #26

O brasileirão está chegando na reta final, mas ainda não existe um favorito ao título. As disputas têm sido cada vez mais acirradas e difíceis de palpitar. Mesmo assim, os jogadores do maior Fantasy game do Brasil ainda podem sonhar com as mitadas. Na rodada #26 do Cartola FC, por exemplo, temos algumas dicas de capitães para seu time. Fique de olho na nossa lista de jogadores que podem alavancar sua pontuação na reta final do campeonato.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #26 fecha no sábado (19), às 18h (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas de capitães para rodada #26

Gabriel – atacante (Flamengo) C$ 11.88: O Gabigol que agora quer ser chamado de Gabi, voltou com tudo. Na última rodada marcou 2 gols na vitória do Flamengo em cima do Santos. O time rubro-negro é favorito na rodada #26 do Cartola FC. Com média de 5.75, Gabi, é a principal aposta dos cartoleiros e deve ser um dos mais escalados para o próximo final de semana.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Bruno Henrique – atacante (Flamengo) C$ 12.82: A dupla, Bruno Henrique e Gabi, é a dica para rodada #26 do Cartola FC. O atacante mesmo sem fazer gols na última rodada, entrou em campo para brilhar. Foi o melhor jogador em campo do time do Flamengo e teve um ótimo aproveitamento. Sendo assim, com média de 4.84, Bruno Henrique, entra na nossa lista de dicas de capitães para rodada #26 do Cartola FC.

Cano – atacante (Vasco) C$ 14.84: O atacante do Vasco passou por momentos difíceis na competição. Contudo, nos últimos jogos, o argentino voltou a fazer gols, sua última pontuação foi de 12.60 mesmo com o time empatando. Sendo assim, com o Vasco jogando em casa, e pegando um Santos desfalcado por conta da libertadores, o atacante pode brilhar em campo mais uma vez.

Patrick – meia (Internacional) C$ 13.35: O time do Internacional deu uma balançada no campeonato quando Coudet, deixou o clube. Mas parece que a fase ruim está passando, já que o time voltou a ganhar. E o meia, Patrick, tem sido responsável direto nessas vitórias, fazendo gols, dando passes e até com desarmes. Sua última pontuação foi de 13.35 e com média de 5.29, ele entra na nossa lista de dicas de capitães para o Cartola FC.

Cartola FC: jogos válidos para a rodada #26

SÁBADO – 19 DE DEZEMBRO

Sport x Grêmio (Ilha do Retiro) – às 19h

Internacional x Palmeiras (Beira Rio) – às 21h

Coritiba x Botafogo (Couto Pereira) – às 21h

DOMINGO – 20 DE DEZEMBRO

Vasco x Santos (São Januário) – às 16h

RB Bragantino x Athletico-PR (Nabi Abi Chedid) – às 16h

Flamengo x Bahia (Maracanã) – às 18h15

Fortaleza x Ceará (Castelão CE) – às 20h30

SEGUNDA – 21 DE DEZEMBRO

Corinthians x Goiás (Neo Química Arena) – às 20h