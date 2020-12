Cartola FC 2020: dicas de atacantes para rodada #28

Na rodada #28 teremos muitos clássicos e jogos difíceis de palpitar. Assim, toda dica de escalação é bem-vinda para os cartoleiros que gostam de mitar. Como serão oitos jogos valendo para o game, não teremos jogadores do Santos, Atlético-MG, Palmeiras e Corinthians. Com isso, as opções se tornam menores na hora de montar o time. Sendo assim, vamos ajudar dando algumas dicas de atacantes para rodada #28 do Cartola FC. Fique de olho também nos jogos que valerão para o Fantasy game.

LEMBRE-SE: A princípio, o mercado da rodada #28 fecha na quarta (6), às 18h15 (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas de atacantes para a rodada #28

Pepê – atacante (Grêmio) C$ 14.01: Com média de 6,74 e 8 gols no campeonato, o atacante gremista é nossa primeira opção nas dicas de atacantes para a rodada #28 do Cartola FC. O time do Grêmio é um dos favoritos, já que enfrenta o Bahia que não vence há 5 jogos. O time está em quinto na tabela de classificação, e tem muito potencial para chegar no G-4. Assim, ainda sobre o atacante Pepê, são 29 desarmes, 47 faltas sofridas e 4 assistências no campeonato brasileiro.

Carlos Eduardo – atacante (Athlético-PR) C$ 8.56: O jogador do Athlético-PR é uma das novidades nas nossas dicas, com ótima regularidade e média de 3,99. Carlos Eduardo, tem 5 gols, 2 assistências e 26 faltas sofridas na competição. Além disso, na última rodada ele fez 18,3 pontos no Cartola FC. Assim, mais uma vez tem grandes possibilidades de mitar na rodada #28. Já que, o time enfrenta o Botafogo que vive a triste realidade de um possível rebaixamento.

Bruno Henrique – atacante (Flamengo) C$ 13.21: Em clássico dificilmente existe um favorito, ainda mais se tratando de Fla x Flu. Porém, o desempenho do atacante rubro-negro é um dos melhores na temporada. Com média de 5,55 e 6 gols no brasileirão, ele vem de ótima sequência e mostrando ser cada vez mais um dos principais jogadores do time do Flamengo. Assim, com 4 assistências e 50 faltas sofridas, o atacante entra na lista das nossas dicas de atacantes para o Cartola FC.

Brenner – atacante (São Paulo) C$ 9.86: O São Paulo tem pela frente a Copa do Brasil, mas no Brasileirão o time é líder com 56 pontos. O atacante Brenner, é um dos responsáveis pela liderança do tricolor, só ele fez 8 gols no campeonato. Além disso, Brenner foi o mito da última rodada com 21,80 pontos. Jogando contra o RB Bragantino na rodada #28, o tricolor se torna favorito neste confronto, mesmo jogando fora de casa.

Cartola FC: jogos válidos para a rodada #28

QUARTA – 06 DE JANEIRO Botafogo x Athletico-PR (Engenhão) – às 19h15

Grêmio x Bahia (Arena do Grêmio) – às 20h30

Sport x Fortaleza (Ilha do Retiro) – às 20h30

Coritiba x Goiás (Couto Pereira) – às 20h30

Flamengo x Fluminense (Maracanã) – às 21h30

Bragantino x São Paulo (Nabi Abi Chedid) – às 21h30

QUINTA – 07 DE JANEIRO Ceará x Internacional (Castelão CE) – às 19h

Atlético-GO x Vasco (Antônio Accioly) – às 21h

