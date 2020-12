Cartola FC 2020: dicas de capitães e jogos da rodada #24

A última rodada do Fantasy game, foi bem melhor que o esperado, com média de 45,51 pontos. Assim, chegamos na rodada #24 do campeonato brasileiro. Para vocês cartoleiros, reunimos as melhores dicas de capitães do Cartola FC.

Além disso, veja também os jogos que valerão pontos para rodada e fique atento nos principais nomes do game. O time favorito para a rodada #24 é o São Paulo, que enfrenta o Sport, no Morumbi. Os atacantes Luciano e Brenner, serão os mais escalados para este final de semana. Assim como, o goleiro do tricolor, Volpi, que vem de boa sequência na competição.

Mais uma vez, não serão todos os jogos que valerão pontos. Fortaleza x Corinthians, na quarta (2), não entra na disputa. Assim, teremos apenas nove jogos válidos para o game. Antes de conferir quais são, veja a lista de dicas de capitães que podem ajudar seu time do Cartola FC:

Cartola FC: dicas de capitães para rodada #24

Luciano – atacante (São Paulo) C$ 11.61: Com média de 6,43 pontos, o atacante do tricolor já é um dos favoritos para rodada #24. Sua última pontuação no game foi de 17,90 pontos, e vem de uma ótima sequência no campeonato. Além disso, o time do São Paulo, enfrenta o Sport, que está um ponto acima da zona de rebaixamento. Luciano, tem 10 gols, uma assistência e 27 faltas sofridas em 17 jogos. Um nome de peso para as dicas de capitães do Cartola FC.

Marinho – atacante (Santos) C$ 25.81: Um dos mitos do primeiro turno e vice-artilheiro do campeonato brasileiro, não pode faltar na nossa lista. Mesmo jogando um clássico neste final de semana, Marinho, se destaca como favorito. O atacante, tem a média mais alta da posição, 10,44 pontos, 13 gols e 6 assistências no campeonato. Outro grande atrativo, são as varias faltas sofridas, 90 em apenas 19 jogos.

Bruno Henrique – atacante (Flamengo) C$ 14.49: A rodada #24 do campeonato será marcado pelos clássicos. Porém, mesmo jogando contra o Botafogo, o time do Flamengo, é favorito para a disputa. Bruno Henrique, é um dos nomes fortes para o final de semana com 5 gols e 3 assistências. Além disso, o rubro-nego, vem de uma fase bem melhor que o adversário, que se encontra na zona de rebaixamento do brasileirão.

Brenner – atacante (São Paulo) C$ 6.46: Mesmo com sua última pontuação não sendo uma das melhores, o atacante é um dos principais nomes para rodada #24. Com média de 5,30 pontos, ele tem 6 gols, e uma assistência no campeonato. Também, tem mostrado ser uma das forças nesse time do tricolor. Com altas chances de fazer um ótimo jogo no final de semana, Brenner, entra na nossa lista de dicas de capitães para o Cartola FC.

Cartola FC: jogos válidos para rodada #24

Sábado

Botafogo x Flamengo (Engenhão) às 17h

Fluminense x Athletico-PR (Maracanã) às 19h

Bahia x Ceará (Arena Fonte Nova) às 19h

Coritiba x RB Bragantino (Couto Pereira) às 21h

Domingo

Santos x Palmeiras (Vila Belmiro) às 16h

Grêmio x Vasco (Arena do Grêmio) às 16h

Atlético-MG x Internacional (Mineirão) às 18h15

São Paulo x Sport (Morumbi) às 20h30

Segunda

Atlético-GO x Goiás (Antonio Accioly) às 20h

