Cartola FC 2020: dicas de escalação e jogos da rodada #28

Com dois jogos a menos, a rodada #28 será marcada por disputas acirradas. O brasileirão só volta no dia 6 de janeiro, e o mercado do Fantasy game também só fecha na quarta (6). A princípio, os dezesseis times se enfrentarão na quarta (6) e na quinta (7). Por conta das semifinais da Libertadores, o confronto entre Palmeiras x Corinthians ficou marcado para segunda (18). Assim como, Atlético-MG x Santos, que também só se enfrentarão na quarta (27). Veja nossas dicas de escalação para rodada #28 e os jogos que valerão para o Cartola FC.

Na rodada #28 do game teremos vários clássicos, Fla x Flu, Sport x Fortaleza, RB Bragantino x São Paulo, entre outros jogos importantes. Sendo assim, confira as principais dicas de escalação para uma rodada em que o time ideal pode render muitos pontos. Fique de olho também nos jogos que marcarão o início de 2021. Atenção, cartoleiros! As dicas de escalação nesta reta final são cada vez mais importantes. Confira os jogos válidos e as dicas de escalação por posição para o Cartola FC:

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #28 fecha na quarta (6), às 18h15 (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas de escalação e jogos da rodada #28

GOLEIRO

Vanderlei (Grêmio) C$ 7.10

ZAGUEIROS

Sabino (Coritiba) C$ 8.22

Pedro Henrique (Athletico-PR)5.70

LATERAIS – Cartola FC

Isla (Flamengo) C$ 8.91

Samuel Xavier (Ceará) C$ 7.78

MEIAS

Patrick (Internacional) C$ 12.52

Everton Ribeiro (Flamengo) C$ 9.18

Gabriel Sara (São Paulo) C$ 4.62

ATACANTES – Cartola FC

Gabriel (Flamengo) C$ 10.96

Brenner (São Paulo) C$ 9.86

Romarinho (Fortaleza) C$ 8.56

Total de cartoletas: 93.41

Nas dicas de escalação do Cartola FC para a rodada #28, temos jogadores regulares e que são bons pontuadores. Na posição de técnico, nossa dica é o Renato Gaúcho, do Grêmio que custa 12.24 cartoletas. O time gremista joga em casa e enfrenta o Bahia, que não vence há 5 jogos. Sendo favorito neste confronto, o técnico Renato Gaúcho tem tudo para ter uma ótima pontuação.

Cartola FC: jogos válidos para a rodada #28

QUARTA – 06 DE JANEIRO Botafogo x Athletico-PR (Engenhão) – às 19h15

Grêmio x Bahia (Arena do Grêmio) – às 20h30

Sport x Fortaleza (Ilha do Retiro) – às 20h30

Coritiba x Goiás (Couto Pereira) – às 20h30

Flamengo x Fluminense (Maracanã) – às 21h30

Bragantino x São Paulo (Nabi Abi Chedid) – às 21h30

QUINTA – 07 DE JANEIRO Ceará x Internacional (Castelão CE) – às 19h

Atlético-GO x Vasco (Antônio Accioly) – às 21h

