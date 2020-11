Cartola FC 2020: dicas de escalação por posição para rodada #22

Antes de mais nada, na rodada #22 teremos nove jogos válidos pelo Cartola FC. A princípio, a média passada foi de 33 pontos, o que não é considerado bom. Com isso, vamos mais uma vez selecionar as melhores apostas para os amigos cartoleiros. Desde já, os mais escalados da rodada #21 não tiveram bons desempenhos. Assim como, Gabigol, Thiago Galhardo e Marinho. Por isso, fique de olho nas nossas dicas de escalação por posição do Cartola FC. Além disso, times como Palmeiras, Flamengo e São Paulo são cotados como favoritos para rodada #22.

Assim, temos alguns nomes que podem te ajudar montar um time de peso no game. Bem como, Vina, do Ceará, já recuperado é uma das apostas para está rodada, com média de 6,70 pontos. Além disso, Raphael Veiga, o mito da rodada passada entra na lista das dicas de escalação do Cartola FC. Sendo assim, confira a lista completa das dicas de escalação para rodada #22 do Cartola FC:

Cartola FC: dicas de escalação para rodada #22

Tadeu – goleiro (Goiás) C$ 8.82

Gustavo Gómez – zagueiro (Palmeiras) C$ 11.66

Luan Peres – zagueiro (Santos) C$ 6.89

Reinaldo – lateral (São Paulo) C$ 13.26

Victor Luis – lateral (Botafogo) C$ 10.67

Vina – meia (Ceará) C$ 10.73

Raphael Veiga – meia (Palmeiras) C$ 11.36

Keno – atacante (Atlético-MG) C$ 14.63

Brenner – atacante (São Paulo) C$ 6.23

Antes de tudo, no gol temos o grande Tadeu, que mesmo jogando contra o favorito Palmeiras, ele tem potencial de grandes defesas. Assim, nos últimos 5 jogos ele fez 9 defesas difíceis e tem média de 5,27 pontos. Desde já, Gustavo Gómez que é ótimo na jogada aérea, tem possibilidade de SG. Além disso, na lateral temos na lista das dicas de escalação do Cartola FC, Victor Luis, que tem muita regularidade.

Assim como, no ataque temos Keno, o líder em finalizações no Brasileirão, com 9 gols, 4 assistências e média de 7,3 pontos. Além disso, Brenner, tem se transformado no principal jogador do tricolor, com média de 5,60 pontos, o atacante tem 6 gols e uma assistência. Sendo assim, fique atento, o mercado fecha no sábado (21), às 18h (horário de Brasília).