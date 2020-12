Cartola FC 2020: dicas de escalação por posição para rodada #27

A rodada passada não foi boa para muitos cartoleiros, mas precisamos pensar na frente. Com todos os jogos valendo para o Fantasy game, as opções são maiores na rodada #27. Além disso, muitos jogadores que foram poupados por conta das outras competições, estarão em campo. Sendo assim, escolhemos os melhores jogadores para uma ótima pontuação nesta reta final do brasileirão. Confira nossas dicas de escalação por posição para o Cartola FC.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #27 fecha no sábado (26), às 16h (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas de escalação para rodada #27

O goleiro que entra na lista de dicas de escalação para o Cartola FC, é o Tadeu. Embora o time esteja em último na tabela de classificação do brasileirão, o goleiro é um dos melhores pontuadores da posição. Sua última pontuação negativa foi na rodada #19, quando fez -1,6. Para a posição de goleiro, essa regularidade e a média de 4.42 é sensacional.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Outro atleta que está em ótima fase no brasileirão, é o lateral do Flamengo. Com 5 assistências, 1 gol e 34 desarmes, Isla é o nome para os cartoleiros que querem mitar no game. Além disso, temos Marcos Rocha do Palmeiras, que mesmo sem gols se destaca nesse elenco de peso do clube alviverde. Confira a lista completa das dicas de escalação do Cartola FC:

Tadeu – goleiro (Goiás) C$ 10

Júnior Alonso – zagueiro (Atlético-MG) C$ 10.47

João Victor – zagueiro (Atlético-GO) C$ 4.09

Isla – lateral (Flamengo) C$ 10.04

Marcos Rocha – lateral (Palmeiras) C$ 7.84

Raphael Veiga – meia (Palmeiras) C$ 9.61

Lima – meia (Ceará) C$ 6.98

Gabriel Sara – meia (São Paulo) C$ 5

Marinho – atacante (Santos) C$ 24.18

Bruno Henrique – atacante (Flamengo) C$ 15.10

Keno – atacante (Atlético-MG) C$ 14.33

Jorge Sampaoli – técnico (Atlético-MG) C$ 14.22

Outra aposta de peso para este final de semana é o meia do Palmeiras, Raphael Veiga. O jogador já é um dos mais escalados ao lado do atacante Marinho e Bruno Henrique. Uma das novidades neste time é o meia do São Paulo, Gabriel Sara. Com 4 gols, uma assistência e 25 desarmes o meia do tricolor é outra aposta para rodada #27 e entra na lista de dicas de escalação para o Cartola FC. Os times que levam um pequeno favoritismo para o próximo final de semana são o Atlético-MG, Palmeiras e Flamengo.

Leia também: