Cartola FC 2020: dicas de goleiros para rodada #28

Um dos maiores problemas dos cartoleiros ao longo do campeonato tem sido a defesa. Para montar um time de peso e completo é preciso colocar um bom goleiro, mas esse trabalho não é fácil. Temos bons goleiros nos clubes brasileiros, porém a regularidade dos jogadores não agrada a todos. Com base nisso, fizemos uma lista com as melhores dicas de goleiros para esta rodada do Cartola FC.

O dono da maior média da posição de goleiro é Tadeu do Goiás, com 4,84. Embora o time esteja no z-4 as defesas do goleiro tem sido a salvação desse time que ainda luta para subir na tabela. Assim como, Jean do Atlético-GO, o goleiro vem de uma negativa na rodada passada, mas tem a segunda maior média da posição, 4,04. Sendo assim, confira a lista completa das dicas de goleiros para a rodada #28 do Cartola FC:

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #28 fecha na quarta (6), às 18h15 (horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Cartola FC: dicas de goleiros para a rodada #28

Wilson – goleiro (Coritiba) C$ 8.53: Dono de 30 defesas difíceis e 6 jogos sem sofrer gols, Wilson do Coritiba, entra na nossa lista de dicas de goleiros para o Cartola FC. Na rodada #28 o time do Coxa joga em casa, contra o Goiás, que também se encontra na zona de rebaixamento. Além disso, o goleirão foi um dos poucos que não negativou na rodada passada. Com média de 2,51 sua última pontuação foi de 3.50 mesmo com o time perdendo de 2 x 0 para o Atlético-MG.

Santos – goleiro (Athlético-PR) C$ 6.21: Com muita regularidade no currículo, o goleiro Santos, teve sua última negativa na rodada #20, onde fez -2,3. Sendo assim, com 12 defesas difíceis o goleiro do furação tem sido uma das melhores opções dos cartoleiros. Assim, sua pontuação na rodada #27 foi de 3.40 e 2,08 de média. Na atual situação do campeonato, só o fato de não negativar, já é uma grande ajuda para os jogadores do Fantasy game. Com isso, Santos entra na nossa lista de dicas de goleiros para o Cartola FC.

Tadeu – goleiro (Goiás) C$ 11.01: Com a impressionante marca de 32 defesas difíceis no campeonato, o goleiro do Goiás entra nas dicas para a rodada #28. Sua última negativa foi na rodada #19 quando fez -1,6 e desde então tem sido um murro no gol do Goiás. Por conta das várias DDs sua pontuação sempre é maior que 5 e isso é um dos maiores atrativos para os cartoleiros de plantão. Nesta rodada #28, o time enfrenta o Coritiba, que também se encontra no z-4.

Jean – goleiro (Atlético-GO) C$ 8.72: Um defensor artilheiro? Também temos nas nossas dicas de goleiros para o Cartola FC. Jean, é o homem da bola parada do Atlético-GO, cobrador de faltas e pênaltis. Assim, ele já tem 2 gols, 2 finalizações e 8 faltas sofridas. Além disso, são 29 defesas difíceis e 6 jogos sem sofrer gols na competição. Outro ótimo atrativo, é um pênalti defendido pelo goleirão que joga em casa nesta rodada, contra o Vasco que também se encontra no z-4.

Leia também: