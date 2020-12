Cartola FC 2020: dicas de valorização para rodada #24

A rodada #24 do Cartola FC será marcada por clássicos e confrontos acirrados; ao todo serão nove jogos válidos para o game. Fortaleza x Corinthians, que se enfrentam hoje (2), não entra na disputa. Assim, temos algumas dicas de valorização para o seu time do Cartola FC.

Dentre todos os times que disputarão a rodada #24, existem poucos favoritos. Os times do São Paulo, Atlético-MG e Grêmio, por exemplo, vivem uma fase melhor que seus adversários. O tricolor, enfrenta o Sport, time que se encontra na porta da zona de rebaixamento. Assim como, Grêmio, que recebe o Vasco, que também luta para sair do z-4. Já o time do Atlético-MG, enfrenta o Internacional, que não vence há seis jogos no brasileirão. Com isso, as dicas de valorização, podem ajudar seu time conseguir melhor pontuação no Cartola FC.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #24 fecha no sábado (5), às 16h (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas de valorização para rodada #24

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Diego Alves – goleiro (Flamengo) C$ 7.92: O goleiro do rubro-negro, é um dos jogadores “escondidos” do game. Nesta rodada será uma boa opção, já que o time vem de derrota na libertadores e precisa da vitória no brasileirão. Com média de 1,37 pontos, o goleiro pode conseguir SG jogando contra o Botafogo, que está na zona de rebaixamento. Assim, Diego, precisa de apenas 0,21 pontos para começar valorizar no Fantasy game.

Felipe Jonatan – lateral (Santos) C$ 11.08: Jogando em casa, contra o Palmeiras, o time do Santos não terá um trabalho fácil. Contudo, o lateral é o melhor jogador com desarmes na temporada, são 69 em 21 jogos. Também conta com 2 gols, uma assistência e 4 jogos sem sofrer gols. Sua média também é boa, 4,46 pontos e precisa de 0,21 pontos para valorizar no Cartola FC.

David Braz – zagueiro (Grêmio) C$ 8,58: Jogando em casa, o zagueiro gremista tem ótimo desempenho. Sua média é de 3,78 pontos, além de 2 gols na competição. Enfrenta uma adversário que não vive bom momento e por isso, tem possibilidade de SG neste final de semana. Também, precisa de 2,5 pontos para valorizar no game.

Nenê – meia (Fluminense) C$ 12.32: O principal organizar de jogadas do Fluminense, pode ser a melhor aposta para este final de semana. Com média de 5 pontos, Nenê, é o cobrador de faltas do Flu, tem 7 gols e uma assistência na competição. Jogando em casa, o time enfrenta o Athletico-PR, que foi eliminado da libertadores e perdeu o último jogo na rodada #23. Assim, ele precisa de apenas 1,9 pontos para valorizar, e com isso, entra nas nossas dicas de valorização do Cartola FC.

Leia também: