Cartola FC 2020: dicas de zagueiros para rodada #28

O brasileirão deu uma pequena pausa, mas retorna na quarta (6). Assim, o Fantasy game também volta na semana que vem com a rodada #28. O mercado já está aberto e os cartoleiros podem escalar seu time do game. Porém, é bom ressaltar que teremos dois jogos a menos. Como não serão todos os jogadores que estarão disponíveis, fizemos uma lista com os melhores zagueiros para um time de peso. Confira a lista com as dicas de zagueiros para o Cartola FC e fique atento no fechamento do mercado.

Escolher a zagua do time ideal não é fácil, já que precisamos pensar em SG e boa regularidade. Quem tem a maior média da posição é o zagueiro do Internacional, Rodrigo Moledo com 3,80. A regularidade do jogador é uma das mais impressionantes já que não negativou desde a rodada #16. Assim como, Fábio Sanches, com 3,17 de média, o zagueiro do Goiás também se mantém invicto desde a rodada #17 do Fantasy game. Veja a lista completa com as dicas de zagueiros para a rodada #28 do Cartola FC:

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #28 fecha na quarta (6), às 18h15 (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas de zagueiros para a rodada #28

Bruno Alves – zagueiro (São Paulo) C$ 8.17: Antes de tudo, com média de 3,02 o zagueiro do tricolor entra na lista de dicas para a rodada #28 do game. Além de ser um dos mais regulares da posição, o zagueiro do tricolor tem 5 finalizações, 5 jogos sem sofrer gols e 20 desarmes na competição. Assim, o time do São Paulo joga contra o RB Bragantino na quarta (6), e é favorito para este confronto paulista.

Pedro Henrique – zagueiro (Athlético-PR) C$ 5.70: O zagueiro do furação voltou na rodada #27 do game e é um dos mais regulares da posição. Desde já, com média de 3.11, Pedro entra na lista das dicas de zagueiros para o Cartola FC. Além de ser um dos jogadores mais importantes na defesa do time, ele tem 4 finalizações e 27 desarmes. O time do Athlético, joga contra o Botafogo que vive um péssimo momento na zona de rebaixamento da competição.

Rodrigo Moledo – zagueiro (Internacional) C$ 7.46: O dono da maior média da posição de zagueiro é um dos mais regulares do Fantasy game. Alcançando inclusive altas pontuações com 1 gol, 23 desarmes e 24 faltas sofridas em 16 jogos. Assim, o time do Colorado, voltou a ganhar depois de perder o técnico Coudet e ser eliminado da Copa do Brasil pelo América-MG. Além disso, na quinta (7), o Inter enfrenta o Ceará e tem tudo para ser o favorito neste confronto.

Fábio Sanches – zagueiro (Goiás) C$ 6.78: Mesmo com o time na zona do rebaixamento, Fábio Sanches é uma das melhores apostas do game. Sua regularidade é o que mais chama a atenção, com média de 3,17 ele entra na lista das dicas de zagueiros para o Cartola FC. Assim, o time do Coxa, enfrenta o Coritiba na rodada #28 e mesmo não jogando em casa, tem possibilidade de SG.

