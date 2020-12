Cartola FC 2020: dicas econômicas de escalação para rodada #27

O time ideal do Cartola FC, precisa de regularidade, boa pontuação e valorização. Pensando nesses requisitos, temos uma lista com os jogadores que podem agregar no seu time do Fantasy game. Além disso, na rodada #27 as opções de escalação são maiores, já que teremos todas as 10 partidas. Dos favoritos para este final de semana, o Atlético-MG domina a lista. O time joga em casa, contra o lanterna da competição, Goiás. Sendo assim, confira nossas dicas econômicas de escalação para o Cartola FC:

LEMBRE-SE: O mercado fecha no sábado (26), às 16h (horário de Brasília).

Fazer uma escalação contando as cartoletas não é fácil, por isso vamos ajudar com esse grande problema. Na nossa lista temos jogadores bons, baratos e regulares. Começando pela defesa do time, temos o goleiro John Victor, do Santos. Além de ser um dos mais escalados para rodada #27, nos 5 jogos que entrou em campo fez defesas difíceis e pontuou bem. Além disso, o peixe joga em casa e tem tudo para levar a melhor contra o Ceará neste final de semana. Confira a lista completa das dicas econômicas de escalação para o Cartola FC:

Cartola FC: dicas econômicas de escalação para rodada #27

Os zagueiros Fábio Sanches e Gil entram na lista pela boa regularidade. Embora sejam jogadores de times mais abaixo na tabela, a defesa dessas equipes são consistentes. O lateral Patric, poucas vezes negativou na competição, além de 1 gol e 5 assistências o jogador tem 41 desarmes e 13 finalizações.

Viña do Palmeiras, também tem ótima regularidade, ele negativou na última rodada mas continua sendo um dos principais nomes do verdão. Assim como, Raphael Veiga, o meia que é um dos mais escalados para o próximo final de semana e tem tudo para mitar mais uma vez no jogo contra o RB Bragantino. Segue as dicas econômicas do Cartola FC:

John Victor – goleiro (Santos) C$ 1.59

Fábio Sanches – zagueiro (Goiás) C$ 6.26

Gil – zagueiro (Corinthians) C$ 6.18

Patric – lateral (Sport) C$ 8.42

Viña – lateral (Palmeiras) C$ 8.10

Raphael Veiga – meia (Palmeiras) C$ 9.61

Everton Ribeiro – meia (Flamengo) C$ 8.34

Matheus Henrique – meia (Grêmio) C$ 6.47

Pedro – atacante (Flamengo) C$ 7.64

Brenner – atacante (São Paulo) C$ 6.36

Fernandão – atacante (Goiás) C$ 6.00

Jorge Sampaoli – técnico (Atlético-MG) C$ 14.22

Total de cartoletas: 89.19

Na linha de frente do time econômico, temos o atacante do Flamengo que voltou para o campo. Pedro, com 8 gols, uma assistência e 15 finalizações é um dos principais jogadores para a rodada #27. Assim como, Brenner do São Paulo e Fernandão do Goiás, são apostas boas, baratas e que podem render muitas cartoletas com a valorização. Sendo assim, antes de confirmar seu time da rodada #27 não deixe de apostar nas nossas dicas econômicas do Cartola FC.

