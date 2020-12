Cartola FC 2020: lista dos mais escalados para a rodada #27

Faltando alguns dias para o fechamento do mercado, já temos a lista dos mais escalados da rodada #27. Mais uma vez, jogadores do Palmeiras e Flamengo estão na lista. Porém, o favorito para este final de semana é o Atlético-MG que joga em casa contra o Coritiba. Veja a lista completa com os mais escalados do Cartola FC:

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #27 fecha no sábado (26), às 16h (horário de Brasília).

O brasileirão acaba daqui 12 rodadas, e significa que para conquistar algo nas competições do Cartola é preciso alta pontuação. Se você é um dos cartoleiros que não tem se dado bem, fique de olho nas melhores apostas para este final de semana. Além disso, confira os cinco jogadores mais escalados como capitães para o Fantasy game. Os atacantes Marinho, do Santos, e Keno, do Atlético-MG, lideram a lista dos preferidos para a rodada #27.

Confira quem são os mais escalados do Cartola FC:

Cartola FC: mais escalados para a rodada #27

Raphael Veiga – meia (Palmeiras) 648.694

Marinho – atacante (Santos) 572.652

Keno – atacante (Atlético-MG) 537.046

Viña – lateral (Palmeiras) 476.379

Pedro – atacante (Flamengo) 393.909

Arrascaeta – meia (Flamengo) 326.227

Jean Pyerre – meia (Grêmio) 315.568

Guilherme Arana – lateral (Atlético-MG) 312.470

Gustavo Gómez – zagueiro (Palmeiras) 298.072

Réver – zagueiro (Atlético-MG) 225.392

John Victor – goleiro (Santos) 221.386

Rogério Ceni – técnico (Flamengo) 184.538

A princípio, uma das novidades no time dos mais escalados do Cartola FC para este final de semana é o atacante do flamengo, Pedro. Depois de ficar fora do time principal por três rodadas e não ter bom desempenho na #24 e #25, ele mitou na rodada #26. Além disso, o time rubro-negro encara neste final de semana o antigo time do técnico Rogério Ceni, o Fortaleza. Precisando da vitória para alcançar a liderança, esse time do Flamengo tem um leve favoritismo pelo elenco que tem e pelo técnico conhecer muito bem o Castelão (CE). Com isso, tanto Pedro quanto Rogério Ceni, entram na lista dos mais escalados para o Cartola FC.

Ranking de capitães para rodada #27

Marinho – atacante (Santos) 379.829

Keno – atacante (Atlético-MG) 172.437

Pedro – atacante (Flamengo) 133.863

Bruno Henrique – atacante (Flamengo) 100.273

Pepê – atacante (Grêmio) 51.673

