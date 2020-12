Cartola FC 2020: suspensos e prováveis escalações para rodada #27

Em poucas horas, o mercado da rodada #27 fecha. Antes de confirmar seu time do game, é bom dar uma olhadinha nas prováveis escalações de cada time. Para este final de semana, teremos todos os jogos valendo para o Fantasy game. Fique de olho nos jogadores que estarão suspensos e lesionados, pois eles podem desfalcar seu time. Sendo assim, vamos conferir os suspensos e as prováveis escalações do Cartola FC.

Um dos maiores desfalques para a rodada #27 é o atacante do Flamengo Gabigol, suspenso no último jogo. Assim como, o lateral esquerdo Filipe Luís, que levou o terceiro amarelo e fica fora de Fortaleza x Flamengo. Além disso, dois importantes nomes do Internacional também não entrarão em campo, o goleiro Marcelo Lomba e Rodrigo Moledo. Confira a lista completa de suspensos e as prováveis escalações para o Cartola FC:

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #27 fecha hoje (26), às 16h (horário Brasília).

Cartola FC: suspensos e prováveis escalações para rodada #27

ATHLETICO-PR – Cartola FC

Suspensos: ninguém

Lesionados: Marcio Azevedo e Vitinho

Time provável: Santos, Khellven, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno, Abner, Richard, Christian, Léo Cittadini, Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer.