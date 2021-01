Cartola FC 2021: dicas de escalação e jogos da rodada #29

A rodada passada não foi uma das melhores, com dois jogos a menos a média geral foi de 31,55. Os favoritos para os confrontos Flamengo e São Paulo perderam os jogos. Já o Grêmio com muita dificuldade venceu do Bahia por 2 x 1. Com isso, a tabela de classificação ficou bagunçada, mas o problema mesmo foi para os cartoleiros. Como a média foi muito baixa e estamos na reta final do campeonato, não podemos bobear. Temos algumas dicas de escalação para a rodada #29 do Cartola FC. Fique também de olho nos jogos que valerão para o game.

Com apenas nove jogos, Corinthians x Fluminense, na quarta (13), não entra na disputa do Cartola FC. A rodada #29 começa no sábado (9) e vai até segunda (11), com o confronto entre RB Bragantino x Atlético-MG. Já que mais uma vez não teremos todos os times disponíveis para o Cartola FC, confira nossas dicas de escalação e saia na frente das competições.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #29 fecha no sábado (9), às 18h (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas de escalação para rodada #29

GOLEIRO

Jean – goleiro (Atlético-GO) C$ 11.64

ZAGUEIROS – Cartola FC

Rodrigo Moledo – zagueiro (Internacional) C$ 7.54

Réver – zagueiro (Atlético-MG) C$ 8.54

LATERAL

Moisés – lateral (Internacional) C$ 11.24

Viña – lateral (Palmeiras) C$ 9.81

MEIAS – Cartola FC

Léo Cittadini – meia (Athletico-PR) C$ 13.62

Patrick de Paula – meia (Palmeiras) C$ 6.20

Everton Ribeiro – meia (Flamengo) C$ 9.55

ATACANTES – Cartola FC

Keno – atacante (Atlético-MG) C$ 14.18

Cano – atacante (Vasco) C$ 13.16

Diego Souza – atacante (Grêmio) C$ 11.00

Cartola FC: jogos válidos para a rodada #29

SÁBADO – 9 DE JANEIRO

Sport x Palmeiras (Ilha do Retiro) – às 19h

Coritiba x Athletico-PR (Couto Pereira) – às 19h

Fortaleza x Grêmio (Castelão CE) – às 21h

DOMINGO – 10 DE JANEIRO

Flamengo x Ceará (Maracanã) – às 16h

São Paulo x Santos (Morumbi) – às 16h

Internacional x Goiás (Beira-Rio) – às 18h15

Atlético-GO x Bahia (Antônio Accioly) – às 18h15

Vasco x Botafogo (São Januário) – às 20h30

SEGUNDA – 11 DE JANEIRO

RB Bragantino x Atlético-MG (Nabi Abi Chedid) – às 20h