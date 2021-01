Cartola FC 2021: dicas de escalação para rodada #28

A rodada #28 do Fantasy game começa na quarta (6) e vai até quinta (7). Com apenas oito jogos valendo para o game, a rodada será marcada por clássicos. Antes de confirmar seu time fique atento nas melhores apostas. Veja a lista completa das dicas de escalação para a rodada #28 do Cartola FC.

Os preferidos para esta rodada são os times do Flamengo, Grêmio e São Paulo. A princípio, o Flamengo terá um grande confronto contra o seu maior rival, o Fluminense. Já o Grêmio, é o maior favorito porque enfrenta o Bahia, que não vence há 6 jogos. Assim como, o tricolor que pega o RB Bragantino e tem tudo para conquistar mais 3 pontos e se isolar na liderança.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #28 fecha na quarta (6), às18h15 (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas de escalação para rodada #28

O time escalado para a rodada #28 tem na defesa um dos goleiros que tem a maior média da posição. Com 4,04 de média, Jean do Atlético-GO, entra na lista das dicas de escalação do Cartola FC. Assim como, o zagueiro do Grêmio Kannemann, o jogador já é um dos mais escalados do game e entra na lista por ser uma das melhores apostas para a rodada #28. Além disso, na posição da defesa temos Rodrigo Caio do Flamengo. Sua pontuação vem aumentando nos últimos jogos, a última foi de 5,20. Veja a lista completa:

GOLEIRO

Jean (Atlético-GO) C$ 8.72

ZAGUEIROS – Cartola FC

Kannemann (Grêmio) C$ 8.71

Rodrigo Caio (Flamengo) C$ 8.74

LATERAIS

Isla (Flamengo) C$ 8.91

Reinaldo (São Paulo) C$ 14.25

MEIAS – Cartola FC

Jean Pyerre (Grêmio) C$ 11.23

Vina (Ceará) C$ 10.17

Everton Ribeiro (Flamengo) C$ 9.18

ATACANTES – Cartola FC

Bruno Henrique (Flamengo) C$ 13.21

Brenner (São Paulo) C$ 9.86

Pepê (Grêmio) C$ 14.01

Total de cartoletas: 116.99

No meio de campo mais uma vez temos jogadores do Grêmio e Flamengo. Jean Pyerre e Everton Ribeiro, além da regularidade tem muitas chances de conseguir ótima pontuação nesta rodada. Já o meia do Ceará, entra nas dicas de escalação do Cartola FC, pelo sue bom desempenho no time do Vozão. Além disso, ele tem 8 gols, 6 assistências e 21 finalizações defendidas.

Antes de tudo, o ataque desse time tem as três melhores apostas para esta rodada, por isso entram nas dicas de escalação do Cartola FC. Bruno Henrique, assim como Pepê, também estão na lista dos mais escalados para o Fantasy game. O atacante Brenner, é o homem do gol do São Paulo e tem tudo para mitar em mais um jogo do brasileirão.

