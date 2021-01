Cartola FC 2021: lista dos mais escalados para rodada #29

Antes de tudo, a rodada #29 do Fantasy game não será fácil. Mais uma vez, não teremos todos os jogos, serão apenas nove. Com clássicos e partidas difíceis, o jeito é escolher dentre todos os melhores. O tempo do mercado aberto será pouco, mas já temos a lista com os mais escalados para a rodada #29 do Cartola FC. Além disso, temos as cinco melhores opções de capitães para o seu time do game. Como estamos perto do final do campeonato, não deixe a oportunidade de mitar passar. Confira nossa lista e saia na frente dos outros competidores.

A princípio, o time do Flamengo tem a maioria dos seus jogadores na lista. Incluindo o goleiro Hugo, que volta a disputar os jogos nesta rodada. Além dele, o técnico Rogério Ceni, também foi um dos mais escalados do Cartola FC, entrando na 10ª posição. Além do Flamengo, o Internacional também é um dos favoritos na rodada #29, já que joga em casa, contra o lanterninha da competição, o Goiás. Veja a lista completa dos mais escalados e os mais escolhidos como capitães para o Cartola FC:

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #29 fecha no sábado (9), às 18h (horário de Brasília).

Cartola FC: lista dos mais escalados da rodada #29

1º Gabriel – atacante (Flamengo) 293.221

2º Thiago Galhardo – meia (Internacional) 266.464

3º Arrascaeta – meia (Flamengo) 213.021

4º Brenner – atacante (São Paulo) 189.456

5º Bruno Henrique – atacante (Flamengo) 187.763

6º Everton Ribeiro – meia (Flamengo) 161.261

7º Víctor Cuesta – zagueiro (Internacional) 153.417

8º Viña – lateral (Palmeiras) 143.521

9º Rodrigo Caio – zagueiro (Flamengo) 141.145

10º Rogério Ceni – técnico (Flamengo) 135.815

11º Hugo Souza – goleiro (Flamengo) 113.404

12º Reinaldo – lateral (São Paulo) 108.254

Cartola FC: ranking de mais escalados como capitães

1º Gabriel – atacante (Flamengo) 157.584

2º Thiago Galhardo – meia (Internacional) 61.419

3º Bruno Henrique – atacante (Flamengo) 46.671

4º Brenner – atacante (São Paulo) 43.846

5º Keno – atacante (Atlético-MG) 33.860

Cartola FC: jogos válidos para a rodada #29

SÁBADO – 9 DE JANEIRO

Sport x Palmeiras (Ilha do Retiro) – às 19h

Coritiba x Athletico-PR (Couto Pereira) – às 19h

Fortaleza x Grêmio (Castelão CE) – às 21h

DOMINGO – 10 DE JANEIRO

Flamengo x Ceará (Maracanã) – às 16h

São Paulo x Santos (Morumbi) – às 16h

Internacional x Goiás (Beira-Rio) – às 18h15

Atlético-GO x Bahia (Antônio Accioly) – às 18h15

Vasco x Botafogo (São Januário) – às 20h30

SEGUNDA – 11 DE JANEIRO

RB Bragantino x Atlético-MG (Nabi Abi Chedid) – às 20h