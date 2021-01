Cartola FC 2021: mais escalados para a rodada #28

Depois de uma pequena pausa no brasileirão, na quarta (6), os jogos voltam. Desde já, nesta rodada não teremos todas as partidas valendo para o Fantasy game. Sendo assim, é bom ficar atento na lista dos mais escalados. O atacante do Flamengo Gabriel, já é o favorito entre os cartoleiros. Além de outros jogadores do time rubro-negro, que terá um grande clássico contra o Fluminense. Assim, confira a lista completa dos jogadores mais escalados do Cartola FC 2021. Também fique de olho nas cinco melhores apostas para capitães do Fantasy game.

Na lista dos mais escalados do Cartola FC, a preferência é para os times do Flamengo, Grêmio e São Paulo. A princípio, esses times são os favoritos para a rodada #28, por serem teoricamente mais fortes nos confrontos. Além disso, temos o técnico do Grêmio na 10ª posição. O time gremista é finalista da Copa do Brasil e grande favorito ao título. Veja a lista completa com os mais escalados, o ranking de capitães e os jogos válidos para o game.

Cartola FC: mais escalados e jogos da rodada #28

QUARTA – 06 DE JANEIRO Botafogo x Athletico-PR (Engenhão) – às 19h15

Grêmio x Bahia (Arena do Grêmio) – às 20h30

Sport x Fortaleza (Ilha do Retiro) – às 20h30

Coritiba x Goiás (Couto Pereira) – às 20h30

Flamengo x Fluminense (Maracanã) – às 21h30

Bragantino x São Paulo (Nabi Abi Chedid) – às 21h30

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

QUINTA – 07 DE JANEIRO Ceará x Internacional (Castelão CE) – às 19h

Atlético-GO x Vasco (Antônio Accioly) – às 21h

Cartola FC: mais escalados para a rodada #28

Gabriel – atacante (Flamengo) 834.541

Pepê – atacante (Grêmio) 777.159

Arrascaeta – meia (Flamengo) 686.108

Bruno Henrique (Flamengo) 677.920

Vina – meia (Ceará) 579.758

Kannemann – zagueiro (Grêmio) 545.319

Jean Pyerre – meia (Grêmio) 452.979

Reinaldo – lateral (São Paulo) 418.353

Rodrigo Caio – zagueiro (Flamengo) 389.815

Renato Gaúcho – técnico (Grêmio) 389.795

Isla – lateral (Flamengo) 364.346

Tiago Volpi – goleiro (São Paulo) 241.818

Cartola FC: ranking de capitães para rodada #28

Gabriel – atacante (Flamengo) 443.105

Pepê – atacante (Grêmio) 241.926

Bruno Henrique – atacante (Flamengo) 205.434

Brenner – atacante (São Paulo) 181.140

Diego Souza – atacante (Grêmio) 63.732