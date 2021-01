Cartola FC 2021: suspensos, lesionados e prováveis para rodada #29

A rodada #29 do Fantasy game começa hoje (9), como o tempo de mercado aberto é curto, o ideal é ficar por dentro de tudo. Assim, teremos apenas nove jogos válidos para este final de semana. A partida entre Corinthians x Fluminense, na quarta (13), não valerá para a disputa. Sendo assim, antes de escalar seu time, confira as melhores opções para o game. Assim como, os suspensos, lesionados e prováveis para a rodada #29 do Cartola FC.

A princípio, teremos três grandes clássicos. Além de outros jogos importantes e difíceis de palpitar. Então a dica para esta rodada do game é ficar atendo nas melhores apostas. O Athletico-PR, por exemplo, não terá seus principais jogadores, Renato Kayser e Nikão. Assim como, RB Bragantino que não conta com Aderlan e Artur no jogo contra o Atlético-MG. Sendo assim, fique com a lista completa de suspensos, lesionados e prováveis para o Cartola FC:

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #29 fecha hoje (9), ás 18h (horário de Brasília).

Cartola FC: suspensos, lesionados e prováveis para a rodada #29

ATHLETICO-PR Suspensos: Nikão e Renato Kayzer

Lesionados: Erick, Marcio Azevedo

Time provável: Santos, Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, Richard, Christian, Léo Cittadini, Carlos Eduardo, Reinaldo (Fernando Canesin) e Walter (Bissoli).

ATLÉTICO-GO Suspensos: Marlon Freitas

Lesionados: ninguém

Time provável: Jean, Dudu, Gilvan (João Victor), Éder, Natanael (Nicolas), Pereira, Matheus Vargas, Chico, Wellington Rato, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis.

ATLÉTICO-MG Suspensos: ninguém

Lesionados: Mariano e Zaracho

Time provável: Everson, Guga, Réver, Junior Alonso, Guilherme Arana, Allan, Alan Franco, Hyoran, Savarino, Keno e Vargas.

BAHIA Suspensos: Gilberto

Lesionados: ninguém

Time provável: Douglas Friedrich, Nino, Ernando, Juninho (Anderson Martins), Juninho Capixaba, Gregore, Ramon, Daniel, Ramírez, Thiago e Gabriel Novaes. BOTAFOGO – Cartola FC Suspensos: Caio Alexandre, Marcelo Benevenuto e Matheus Babi

Lesionados: Angulo, Gatito, Guilherme Santos, Kelvin, Lucas Barros

Time provável: Diego Cavalieri, Kevin, Kanu, Rafael Forster, Victor Luis, Zé Welison, Cícero, Bruno Nazário, Warley (Lecaros), Kalou (Rhuan) e Pedro Raul. BRAGANTINO Suspensos: Aderlan e Artur

Lesionados: Lucas Evagelista e Realpe

Time provável: Cleiton, Weverton (Eric Ramires), Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Edimar, Raul, Ryller, Claudinho, Cuello, Helinho (Bruno Tubarão) e Ytalo (Alerrandro). CEARÁ – Cartola FC Suspensos: Samuel Xavier

Lesionados: Alyson, Leandro Carvalho e Rick

Time provável: Richard, Eduardo, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fabinho, Charles, Fernando Sobral, Vina, Léo Chu e Cléber. CORITIBA Suspensos: ninguém

Lesionados: Matheus Galdezani, Mattheus e Rafinha

Time provável: Wilson, Maílton, Rhodolfo, Sabino, Jonathan, Hugo Moura, Nathan Silva, Matheus Bueno, Ricardo Oliveira, Robson e Neílton. FLAMENGO Suspensos: ninguém

Lesionados: Diego Alves e Thiago Maia

TIme provável: Hugo, Isla, Rodrigo Caio, Natan, Filipe Luís, Willian Arão, Gérson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. FORTALEZA – Cartola FC Suspensos: ninguém

Lesionados: ninguém

Time provável: Felipe Alves, Gabriel Dias, Paulão, Wanderson, Carlinhos, Felipe, Ronald, João Paulo, Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista. GOIÁS Suspensos: Iago Mendonça

Lesionados: Kaio e Taylon

Time provável: Tadeu, David Duarte, Fábio Sanches, Heron, Shaylon, Ariel Cabral, Breno, Douglas Baggio, Jefferson, Fernandão e Rafael Moura. GRÊMIO Suspensos: ninguém

Lesionados: ninguém

Time provável: Paulo Victor, Victor Ferraz, Rodrigues, David Braz (Paulo Miranda), Diogo Barbosa, Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson, Pinares, Pepê e Diego Churín. INTERNACIONAL – Cartola FC Suspensos: Edenílson e Yuri Alberto

Lesionados: Boschilia, Danilo Fernandes, Marcelo Lomba, Paolo Guerrero e Saravia

Time provável: Daniel, Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Moisés, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Nonato), Patrick, Praxedes, Caio Vidal e Thiago Galhardo. PALMEIRAS Suspensos: ninguém

Lesionados: Gabriel Veron, Luan Silva e Wesley

Time provável: Weverton (Jailson), Gabriel Menino, Emerson Santos, Kuscevic, Esteves, Patrick de Paula, Zé Rafael, Lucas Lima, Gabriel Veron (Raphael Veiga), Breno Lopes e Willian. SANTOS Suspensos: Felipe Jonatan

Lesionados: Carlos Sánchez, Raniel e Vladimir

Time provável: João Paulo, Madson, Lucas Veríssimo, Laércio, Luan Peres, Jobson, Sandry, Diego Pituca, Arthur Gomes, Bruno Marques e Soteldo (Lucas Braga). SÃO PAULO Suspensos: Bruno Alves e Tche Tche

Lesionados: Liziero, Walce

Time provável: Tiago Volpi, Juanfran, Léo (Diego Costa), Arboleda, Reinaldo, Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves, Igor Gomes, Vitor Bueno (Luciano ou Pablo) e Brenner. SPORT – Cartola FC Suspensos: Maidana e Ronaldo Henrique

Lesionados: Leandro Barcia

Provável time: Luan Polli, Raul Prata, Rafael Thyere (Chico), Adryelson, Júnior Tavares, Marcão Silva, Betinho, Patric, Thiago Neves, Marquinhos e Dalberto. VASCO Suspensos: Léo Matos

Lesionados: Ricardo Graça

Time provável: Fernando Miguel, Cayo Tenório, Werley, Leandro Castan, Henrique, Bruno Gomes, Léo Gil, Juninho, Pikachu, Talles e Cano. Leia também: dicas de escalação e jogos da rodada #29

