Cartola FC – Rodada #11: como escalar time econômico por até C$ 105

Se você está com problemas de baixo patrimônio e/ou visa escalar jogadores visando a valorização, aqui escalamos um time econômico para a 11ª rodada. E tudo isso por menos de C$ 105. Além disso, vale lembrar que você tem até sábado (19/09) às 18h.

Previsão da 11ª rodada

Como dito anteriormente em textos da semana, apenas 7 jogos serão contabilizados para a 11ª rodada do Cartola. No entanto, veja aqui algumas estratégias que ajudarão você a escalar o time ideal. Com isso, foi preciso ousar. Sendo assim, uma das nossas estratégias foi escalar, pela maioria, jogadores visitantes.

Creio que Vasco e Santos são os grandes favoritos da rodada. Além destes, Inter, Galo, Ceará e Fluminense têm chances de saírem vitoriosos pela campanha e futebol que apresentam. No entanto, os duelos estão em aberto. Além do mais, na semana que vem há os confrontos decisivos da CDB e Libertadores. Sendo assim, não temos certeza se os times pouparão ou irão com força máxima.

Escalação do time econômico da 11ª rodada por menos de C$ 105

Goleiro

João Paulo (Santos) – C$ 8,06

O melhor goleiro do Cartola até o momento. Dono da maior média da posição e de mais números de defesas difíceis. Além do mais, enfrenta um dos ataques menos eficientes do campeonato.

Laterais

Yago Pikachu (Vasco) – C$ 9,01

(Vasco) – Calegari (Fluminense) – C$ 5,22

Ao meu ver, a posição mais difícil a se considerar na rodada. No entanto, os laterais têm a maior média até aqui. E além disso, os dois nomes escolhidos são bons jogadores e que apoiam bastante ofensivamente. A probabilidade de ao menos Pikachu manter o SG é alta.

Zagueiros

Junior Alonso (Alético-MG) – C$ 11,14

(Alético-MG) – Lucas Veríssimo (Santos) – C$ 7,59

A primeira opção e mais cara das duas é técnica. No entanto, a segunda é uma mais barata e também da defesa do Santos. Por enfrentar o Botafogo, acredito que a zaga santista têm chances de manter o SG. Sendo assim, optamos por dois nomes do Santos na nossa escalação.

Meio Campo

Vinícius (Ceará) – C$ 9,93

(Ceará) – Benítez (Vasco) – C$ 8,69

(Vasco) – Franco (Atlético-MG) – C$ 5,35

Nossa principal de meia para o time econômico da 11ª rodada é Vinicíus do Ceará. Vina é um dos destaque do time na temporada, sempre participativo nos gols e dono de uma das maiores médias da posição. Ademais, O Vozão enfrenta o lanterna da competição.

Atacantes

Cano (Vasco) – C$ 14,35

(Vasco) – Wellington Paulista (Fortaleza) – C$ 7,77

(Fortaleza) – Eduardo Sasha (Atlético-MG) – C$ 6,70

Para o atacante depositaremos nossas forças em German Cano (Vasco) como sempre! Ademais, o nosso jogador mais caro. Outra boa opção barata é WP9, atacante que quase sempre que o sugerimos, não deixou a desejar. Completando o trio, Sasha do Galo. Apesar de ter falhado com milhões de cartoleiros na última rodada, confiaremos nele novamente para esta rodada.

Técnico

Ramon Menezes (Vasco) – C$ 10,59

Escolhemos o técnico de maior média também. Analogamente, Ramon é o grande responsável pela ótima campanha do Vasco até aqui. Sendo assim, é o nosso técnico da 11ª rodada.