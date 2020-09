Dicas Cartola FC #11 rodada: veja estratégias de escalação para 7 jogos

Veja estratégias de escalação para a 11ª rodada, considerada mais difícil e fora do normal tendo em vista em que apenas 7 serão válidos para o Cartola.

Para a 11ª rodada do Cartola FC serão computados pontuação de apenas 7 partidas. Dessa forma, para essa ocasião vai ser mais difícil escalar. Logo, será necessário mais análise e cautela para montar seu time. Sendo assim, veja aqui dicas de estratégias para escalação para a 11ª rodada mesmo diante destas circunstâncias.

Previsão da 11ª rodada – Estratégias de escalação

Em resumo, apenas 7 jogos valerão para a 11ª rodada. Não obstante os desfalques e lesionados, há também os confrontos decisivos de Copa do Brasil e Libertadores para a semana que vem. Sendo assim, é provável que muitos times poupem suas principais forças para o final de semana.

Além disso, como 3 jogos não valerão como pontuação, na prática são 72 opções a menos à disposição. O que diminui o leque de opções e dificulta na escalação. Entretanto, há aqueles confrontos em que têm um leve favoritismo. Não obstante, há bons nomes a se escalar.

Sendo assim, a dica primordial para a 11ª rodada é analisar e ousar. Isso certamente fará a diferença. Acredito que nessa ocasião, os favoritos são os visitantes. Pelo ou menos, um ou dois times. São eles: Vasco e Santos, que mesmo fora de casa enfrentam times que estão tendo dificuldades para ganharem seus jogos (Coxa e Botafogo, respectivamente)

Estratégias de escalação para a 11ª rodada

Dessa forma, começando pelo esquema tático, particularmente eu optaria pelo 3-4-3. Isso porque ao meu ver está muito difícil manter o SG. Até mesmo os times mais fracos estão marcando e arrancando esse bônus de 5 pontos. Dessa forma, ao invés de 5 jogadores na posição defensiva, escolheremos apenas 4 e de sobra, a posição ofensiva de meio campo (mais suscetível a altas pontuações) ganha mais um nome.

Por outro lado, tendo em vista os desfalques e menos jogos, poucas são as boas opções para zagueiro. Acredito que Leandro Castan (Vasco) e Junior Alonso (Atlético-MG). O Vasco enfrenta o Coritiba que é o pior ataque da competição. Já a outra opção é mais pelas análises estatísticas. No entanto, vale lembrar que o Atlético-GO (adversário do Galo) vêm de duas vitórias seguidas fora de casa.

Laterais têm a melhor média das posições – Estratégias de escalação

Apesar de optar pelo esquema utilizando 3 zagueiros, vale destacar que a posição de lateral é a que têm a melhor média da competição até aqui. Até mesmo maior que a dos atacantes! Sendo assim, é válido a análise do esquema tática que será melhor para você e de antemão, estudar qual será mais viável diante das suas estratégias.

Dos prováveis para a 11ª rodada, os laterais que têm maior média são:

Victor Luis (Botafogo) – 6,77

6,77 Guga (Atlético-MG) – 6,28

Entretanto, a dupla de laterais do Fluminense, Egídio e Calegari, são dois bons nomes a se considerar para a rodada. Ademais, Guilherme Arana (também do Galo) é outra ótima opção também, apesar do alto preço.

Como vai ser para você terminar sua escalação da 11ª rodada?

No mais, para você se sair bem nesta 11ª rodada ,que está de quebrar a cabeça, será necessário muita análise e calma. Facilitando um pouco, o mercado fecha apenas no sábado (19/09) às 18h. Dessa forma, há bastante tempo para você ir pensando nas melhores alternativas e analisar seus testes para a melhor escalação. Sendo assim, dentre o resumo das estratégias estão: