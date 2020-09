Dicas Cartola FC – #13 rodada: veja 3 dicas econômicas por posição

Nossa principal dica de lateral é Marcos Rocha. O lateral do Palmeiras está custando C$ 8,12 e no Cartola a expectativa dele se sair bem é sempre alta. Os laterais estão tendo bom rendimento na temporada. Sendo assim, como consequência, os preços no geral estão altas. No entanto, separamos outras dicas econômicas também como aposta. São eles:

Juninho Capixaba (Bahia)

(Bahia) Jeferson (Goiás)

Zagueiros

Apostando com convicção no líder do campeonato, para a zaga sugerimos Réver. Ao menos esperamos que o Galo não sofra gol e seus defensores garantam o SG. As outras duas sugestões são Sabino (Coritiba) por causa de seu potencial ofensivo e Nathan, zagueiro da base do Flamengo custando apenas C$ 1.

Posições ofensivas – Dicas econômicas 13ª rodada

Meio Campo

No meio campo, a principal dica para a posição é Raphael Veiga do Palmeiras. Em apenas 4 jogos, marcou duas vezes. Uma média considerável. As outras duas opções econômicas são Gerson e Raul. Duas ótimas opções visando as roubadas de bola. Ademais, o meio campo do Flamengo parece ter reencontrado o bom futebol que todos esperam.

Atacantes

Para o trio de ataque da 13ª rodada, começaremos sugerimos Luiz Adriano. O atacante do Palmeiras é uma das opções mais caras de toda lista, mas nem tanto. Está custando C$ 10,80. A segunda opção é Eduardo Sasha (Atlético-GO). O atacante do Galo está deixando a desejar, marcou apenas 1 gol em 7 jogos. No entanto, para o próximo confronto é um bom momento para ele desencantar.

A última dica é Pedro (Flamengo), outro nome goleador que não desperdiça a oportunidade. Isso sem levar em conta o baixo preço. Está custando C$ 3,25.