Dicas Cartola FC 2020: bons e baratos para rodada #23

Em primeiro lugar, a rodada #22 do Fantasy game, surpreendeu com média de 42,86 pontos. Assim, quem seguiu nossas dicas ficou um pouco acima da média, com 68 pontos. Desde já, a dica estratégica foi colocar Bruno Henrique, de capitão, ele mitou com 17,10 pontos. Sendo assim, a rodada #23 não será fácil para os cartoleiros, pois valerão apenas seis jogos para o Cartola FC. Com isso, na hora de escalar o time é preciso atenção. Confira nossas dicas de bons e baratos do Cartola FC:

Antes de tudo, o mercado da rodada #23 fecha no sábado (28), às 16h (horário de Brasília).

Dicas Cartola FC 2020 de escalação e jogos válidos para rodada #23

confira as dicas de valorização para rodada #23

Cartola FC: Dicas de bons e baratos para rodada #23

João Paulo – goleiro (Santos) C$ 7.19: O goleiro do Santos pode voltar em campo neste final de semana e pega o Sport. Um dos times que tem o ataque mais frágil do campeonato. Sendo assim, João Paulo, tem possibilidade de SG e como está desvalorizado pode ganhar pontos com defesas difíceis e valorizar.

Luccas Claro – zagueiro (Fluminense) C$ 6.47: O zagueiro do Flu é um dos mais regulares da posição, ainda não negativou jogando em casa. Assim, o time pega o Bragantino no final de semana e pode ser uma das apostas de bons e baratos do Cartola FC. Além disso, Luccas Claro, não levou nenhum cartão amarelo, mostrando regularidade e sendo uma opção do time em jogadas aéreas.

Dudu – lateral (Atlético-GO) C$ 6.22: As escolhas para escalação neste final de semana precisam ser por conta da regularidade. Desde já, o lateral do Atlético-GO, vem de ótimo desempenho, são 10 jogos sem negativar. Assim, ele tem média de 3,3 pontos e sua última pontuação foi de 8,70 pontos. Além disso, joga em casa no sábado, contra um Internacional ainda abalado e que não vem de bons jogos.

Gabriel Sara – meia (São Paulo) C$ 5.13: A princípio, o meia do tricolor é uma das apostas de bons e baratos do Cartola FC. Desde já, a média do jogador é de 3,9 pontos, porém nos últimos dois jogos ele mandou muito bem em campo. Assim, o São Paulo, pega o Bahia, no final de semana e tem grandes chances de sair vencedor. Além disso, o meia tem 4 gols, uma assistência e 20 desarmes na competição.

Brenner – atacante (São Paulo) C$ 6.43: Embora o atacante do tricolor não tenha ido tão bem nas últimas duas rodadas, é uma das apostas para este final de semana. Sendo assim, com média de 5,41 pontos, 6 gols e uma assistência, Brenner pode surpreender no sábado. Além disso, ele sofre muitas faltas o que trás pontuação e provavelmente será exigido no confronto contra o Bahia.