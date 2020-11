Dicas Cartola FC 2020 de escalação e jogos válidos para rodada #23

Antes de tudo, a rodada #23 do Fantasy game, não será fácil para os cartoleiros. Desde já, teremos apenas seis jogos válidos para o Cartola FC. Assim, Atlético-MG x Botafogo e Coritiba x Corinthians, na quarta, Fortaleza x Goiás, na quinta, não valem pontos no game. Assim como, Grêmio x Flamengo, ainda sem data definida. Com isso, as opções para escalar o time diminuir muito, vamos então ajudar com dicas de escalação. Além disso, veja quais jogos valerão para o Fantasy game, e veja as melhores dicas de escalação para rodada #23 do Cartola FC:

SEGUNDA

18h – Vasco x Ceará

20h – Fluminense x Bragantino

Cartola FC: dicas de escalação para rodada #23

Thiago Volpi – goleiro (São Paulo) C$ 13.06: A princípio, a regularidade do Thiago Volpi, é o principal atrativo para escalar o goleiro. Desde já, são mais de sete jogos sem negativar e com média de 4,16 pontos, é a dica para a rodada #23 do Cartola FC.

Pedro Henrique – zagueiro (Athletico-PR) C$ 6.34: Desde já, outro jogador que mantém a regularidade é o zagueiro do Athletico. Assim, com média de 3,67 pontos, são 5 jogos sem sofrer gols e 26 desarmes em 13 jogos. Sendo assim, uma opção segura para rodada #23 que será muito acirrada.

Heitor – lateral (Internacional) C$ 4.25: Antes de tudo, o lateral do colorado é uma excelente opção para esta rodada. Assim, com média de 4,53 pontos, mantém uma boa regularidade. Sua última pontuação foi negativa por conta de uma expulsão, mas se tornou opção para valorizar neste final de semana.

Raul – meia (Bragantino) C$ 8.76: Na rodada #23, nossas dicas estão embasadas em regularidade. Sendo assim, Raul, meia do Bragantino, entra na lista por conta da sua ótima estabilidade. Assim, são 13 jogos sem negativar, 1 gol, uma assistência e 55 desarmes. Além disso, com média de 5,34 pontos é uma das dicas para rodada #23, do Cartola FC.

Cano – atacante (Vasco) C$ 13.85: Com média de 5,50 pontos, o argentino voltou a marcar gols e fazer bons jogos. Assim, ele tem 10 gols e 11 finalizações defendidas no campeonato. Por fim, o Vasco joga em casa, na segunda, contra o Ceará.

A princípio, o mercado fecha no sábado (28), às 16h (horário de Brasília).