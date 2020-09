Escalamos um bom time econômico para esta 10ª rodada por C$ 90 visando alta pontuação e valorização do patrimônio

Aqui traremos um dicas do Cartola FC por até C$ 90 para a 10ª rodada. A recomendação é para você que ainda não esbanja de um alto patrimônio ou está à procura de opções mais em conta. Na última rodada, de acordo com as nossas dicas, as opções econômicas foram bem (principalmente as ofensivas). No entanto, o foco é sempre ir melhor rodada após rodada.

Dicas Cartola FC – Time por até C$ 90

O critério adotado para a seleção destas opções foi principal a probabilidade de boa pontuação na 10ª rodada, dentre os de baixo preços. No time, ao todo, há jogadores de 8 clubes. Dessa forma, diversificamos bastante e não priorizamos somente o favoritismo da equipe mas também a capacidade de se destacarem nas estatísticas.

Goleiro

No gol, optaremos por Paulo Victor (Grêmio) mais uma vez custando C$ 7,25. Apesar de ter realizado apenas dois jogos, Paulo Victor têm ótima média de C$ 6,85. Ao menos o Grêmio não deve sofrer gols, em casa contra o Fortaleza.

Laterais

Mayke ( Palmeiras ) – C$ 6,87

O Palmeiras, bem ou mal, reencontrou o caminho das vitórias e vai confiante contra um oscilante Sport. Sendo assim, Mayke é a principal opção econômica, buscando manter ao mínimo ao SG.

Juninho Capixaba (Bahia) – C$ 7,38

Opção com média razoável na temporada e que pode nos render alguns desarmes e assistência.

Zagueiros

Para a dupla de zaga, arriscaremos um pouco: dois nomes que jogam fora de casa. No entanto, creio que se tratando de opção econômica, são os nomes ideais. O primeiro nome é Moledo (Inter) por C$ 6,21. O segundo nome é de Gustavo Henrique (Flamengo) por C$ 5,24.

Opções ofensivas – Dicas Cartola FC

Meio Campo

O principal nome para esta posição é o venezuelano Franco (Atlético-MG) por C$ 6,88. Ademais, o meio já dobrou o seu valor desde a primeira rodada. Sendo assim, O Galo é favorito em casa diante do RB Bragantino. Vale lembrar que em 8 jogos, Franco já marcou 3 gols e fez 8 desarmes.

Completando o trio de meio campo, Nikão (Athletico-PR) por C$ 9,66 e Zé Rafael (Palmeiras) por C$ 10,18

Atacantes

O nosso nome do atacante para a 10ª rodada é Eduardo Sasha (Atlético-MG). Recém-chegado, em 5 jogos, o atacante já marcou uma vez e deu uma assistência. Sua média é de 5,12 pontos. Válido até colocá-lo como capitão da rodada.

Não obstante, Gilberto (Bahia) é um dos nomes do trio por C$ 8,31. Apesar de não ter marcado ainda, Gilberto finaliza ao gol bastante e é bastante participativo nos lances de ataque. A última vaga fica com o jovem Brenner (São Paulo) custando C$ 4,14.

Técnico

Finalizando a escalação da 10ª rodada, dentro do nosso limite de orçamento, a nossa opção é o técnico do Flamengo, Domenec Torrent.