Conhece o bode Bento? Jovem compra filhote por impulso e vídeo viraliza

Fazer uma compra por impulso e depois se arrepender é algo relativamente comum, mas imagine só se o item em questão for… um bode? A história de uma jovem baiana que comprou um filhote do animal por impulso na feira viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (27) e tem feito os internautas morrerem de amor pelo bichinho. Veja a história do bode Bento.

A história do bode Bento

Açucena Guirra usou a plataforma do Tiktok para gravar um vídeo contando a história do bode, que ganhou o nome de Bento. Na sequência de vídeos, ela conta que havia sido de casa para resolver algumas pendências quando teve a brilhante de ideia de comprar um bode na feira.

Segundo contou Açucena no vídeo, o preço baixo foi um dos motivos que a levaram a fazer a escolha inusitada. “Eu fui na rua pra resolver minhas coisas, resultado: voltei com um bode. O jovem de hoje em dia pega dinheiro e compra droga, eu pego dinheiro e compro um bode”, começou.

A jovem continuou: “Eu pensei: ‘um bode é barato e caga bolinha’. Oxi! Dá pra ser meu filho. Depois que eu conheci a frase ‘só se vive uma vez’ foi só ladeira abaixo”, contou rindo.

O problema começou quando Açucena resolveu apresentar o bode Bento ao seu pai, que não gostou nada da ideia e ordenou que o animal fosse devolvido. Com o coração na mão e já apegada ao bode, Açucena conta que até tentou negociar a devolução com o feirante, mas que ele não aceitou.

A partir de então a jovem e uma amiga passaram mais de 1 hora tentando revender o bode na feira e receberam até algumas propostas inusitadas. “Chegou um cara querendo negociar o bode por 25 conto mais um quilo de rim”, contou no vídeo.

‘Avó’ do bode comprou leite e mamadeira

A história do bode Bento poderia ter acabado por ali, sendo vendido por 25 reais. Mas o que o destino uniu, um quilo de rim não separa, e uma ligação da mãe de Açucena fez com que o bode Bento retornasse para casa.

“Passou 10 minutos eu recebo uma ligação: era simplesmente minha mãe me mandando assumir meus b.o e voltar com o bode pra casa. Eu não vou negar que no meio do caminho eu já estava toda esperançosa imaginando em qual lado da cama ele ia dormir”, narrou a jovem no vídeo.

Já em casa, a surpresa: a nova ‘avó’ do bode Bento havia comprado mamadeira e lente para receber o novo morador.

“Ao mesmo tempo que eu pensava: ‘meu deus que laranjada foi essa que eu me meti?’ eu percebi que meu melhor amigo agora era um bode”, concluiu a nova mãe do bode Bento em vídeo.

Um novo lar para o bode Bento

Após o vídeo viralizar nas redes sociais, Açucena voltou ao Instagram para compartilhar com o público o desfecho da história do bode.

Nos stories a baiana explicou que apesar do carinho pelo animal, ela precisou encontrar um novo lar já que seu pai realmente não aceitou a adoção do bode Bento e, por isso, ele morava com um amigo há dois meses.

Instagram da jovem atingiu 100 mil seguidores

O sucesso do bode Bento foi tanto que Açucena chegou a 100 mil seguidores nesta sexta, além de dar entrevistas para grandes portais e atrair a atenção de famosos.

Para comemorar, a jovem anunciou uma live com o bode Bento e, acredite ou não, os fãs do animal já estão ansiosos para a transmissão.

