Demi Lovato, Bon Jovi e mais: como assistir a posse de Joe Biden

Demi Lovato, Bon Jovi, Justin Timberlake e diversos artistas se apresentarão na cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e sua vice-presidente, Kamala Harris. A posse acontece no dia 20 de janeiro, em Washington DC. O evento especial de celebração, “Celebrating America”. A cerimônia começa às 8:30 da noite em horário local, a partir das 22h30 em horário de Brasília.

O ator Tom Hanks também estará na celebração de posse e apresentará um especial de 90 minutos que será transmitido ao vivo em cinco canais diferentes da TV norte-americana, além de plataformas de streaming, como a Amazon Prime Video.

Segundo o Hollywood Reporter, Justin Timberlake e Ant Clemons irão colaborar na apresentação da música “Better Days”, produzida durante a quarentena com o intuito de “encorajar todos a permanecerem esperançosos e trabalharem por um futuro melhor”.

Comícios políticos e musicais nos Estados Unidos

É comum nos Estados Unidos campanhas e cerimônias de posse contarem com apresentações de grandes artistas. Um exemplo foi a segunda posse do ex-presidente Barack Obama, em 2013, que contou com shows de Beyoncé, Kelly Clarkson, James Taylor, entre outros artistas.

Em 2020, nas vésperas da eleição presidencial, a cantora pop Lady Gaga não só se apresentou em um show de campanha do até então candidato Joe Biden, como também discursou na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Na ocasião, além de ter sido lar da cantora, a Pensilvânia era um dos estados com o maior número de eleitores indecisos, que poderiam ser decisivos para a eleição do candidato democrata.

Além de apresentar os sucessos “Shallow” e “You and I” em comício, Lady Gaga usou sua influência nas redes sociais e fez um discurso emocionado para incentivar o povo norte-americano a ir às urnas votar, uma vez que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos.

Como assistir a posse do presidente Joe Biden

Os shows da cerimônia de posse acontecem ao vivo no dia 20 de janeiro nos canais norte-americanos ABC, CBS, CNN, NBC e MSNBC. Na internet, a transmissão acontece no canal do Comitê Inaugural Presidencial no Youtube, Facebook, Twitter e Twitch. Os shows também serão transmitidos ao vivo na Amazon Prime Video, Microsoft Bing, NewsNOW da Fox e AT&T DirectTV e U-verse. A cerimônia começa às 8:30 PM em horário local, a partir das 22h30 no horário de Brasília.