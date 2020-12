Você é daqueles que paga internet pra rir, assistir besteirol e compartilhar memes engraçados com os amigos? Pois saiba que esse ano os perfis de humor no Instagram foram responsáveis por trazer mais leveza para muitas pessoas, sobretudo durante a pandemia do coronavírus.

Por isso, listamos aqui os perfis de humor no Instagram mais conhecidos dos usuários da internet e aqueles que talvez você ainda não conheça. Sem dúvidas, você vai adorar essa lista e poderá enviá-la para quem você acredita estar precisando de uma dose de risadas.

10 perfis de humor no Instagram para melhorar o seu dia

1- Chefs na quarentena – @chefsnaquarentena, um dos melhores perfis de humor no Instagram que surgiram durante a pandemia

Se você está em busca de humor no Instagram, sua primeira parada precisa ser no perfil dos chefs na quarentena. E se você se tornou um mestre cuca durante a pandemia, certamente vai se identificar com as publicações que são postadas.

A página foca em receitas de seguidores, que deram errado na cozinha. Então você verá vídeos de alimentos queimados ou pegando fogo, bolo com a calda derretendo ou coisas caindo no chão.

O perfil já possui 345 mil seguidores e virou sucesso na internet por conta das “receitas chernobyl”. Certamente você dará muitas risadas e quem sabe, poderá enviar o seu vídeo também.

2- Melted Videos – @meltedvideos

O Melted Vídeos é um daqueles perfis de humor no Instagram que fazem piadas com as coisas mais simples. Aliás, eles utilizam notícias cotidianas e as transformam em memes. O perfil possui mais de 5 mil publicações e 793 mil seguidores.

3- Bonecas Trouxas – @bonecastrouxas

Se você deseja rir descontroladamente, siga o Bonecas Trouxas. Esse perfil possui um humor ácido e bem bad vibes. Suas postagens nos fazem refletir coisas profundas sobre o comportamento humano, através de imagens de bonecas desfiguradas ou com algum defeito de fabricação.

Ou seja, você rirá das desgraças da vida ou da sua própria realidade. O bonecas trouxas ainda possui um perfil no Facebook e no Twitter.

4- Saquinho de Lixo – @saquinhodelixo

Outra conta de humor no Instagram que você deve conhecer é o saquinho de lixo. O perfil reúne uma série de memes que estão bombando nas redes sociais. Aliás, ele já alcançou a marca de 985 mil seguidores.

5- Karen Kardasha – @Karenkardasha

Se você ainda não conhece a Karen Kardasha, pare tudo o que está fazendo e acesse agora mesmo o seu perfil. A personagem traz dicas sobre como conseguir fisgar um milionário e conselhos sobre relacionamentos, autoestima e auto aceitação.

Com um humor ácido e muito sarcasmo, ela também fala sobre outros assuntos como relacionamento abusivo e dependência financeira feminina. Sem dúvidas, você vai se divertir bastante com essa conta de humor no Instagram.

6- Please Come to Brazil – @pleasecome2br

Mas se você quer ficar por dentro dos memes mais comentados do Brasil, conheça o Please Come to Brazil. Esse perfil atualiza seus seguidores com as notícias mais engraçadas do dia. Ou como os próprios criadores dizem, “traduzindo para o mundo o que o Brasil tem de melhor”.

7- White People Problems – @wpeopleproblems

O White People Problems é uma página antirracista que mostra, de forma bem humorada, os maiores “problemas de pessoas brancas”. Nos posts você verá problematizações e assuntos totalmente irrelevantes, mas que são levados a sério por um grupo de pessoas. O perfil de humor no Instagram já possui 237 mil seguidores e mais de 840 publicações.

8- O Brasil que Deu Certo – @obrasilquedeucerto

No perfil “O Brasil que deu certo”, você verá os posts mais engraçados de cenas que aconteceram no Brasil. Ela existe para provar que o brasileiro é um povo único, mas que realmente precisa ser estudado.

9- Sou eu na Vida – @soueunavida

Esse é um dos perfis de memes brasileiros que possuem mais visualizações. A página de humor no Instagram tem mais de 13 milhões de seguidores e mais de 6 mil publicações.

10- Ezatamentchy – @ezatamentchy

O último perfil dessa lista é voltado para o público LGBTQI+. Ou seja, você verá muito humor e empoderamento gay nas publicações. A conta possui 519 mil seguidores e muitas visualizações diárias nos posts.

Gostou das indicações de perfis de humor no Instagram? Confira também os memes que bombaram em 2020 nas redes sociais.