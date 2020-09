Meus Prêmios Nick 2020: veja a lista de ganhadores e melhores momentos da premiação

A Nickelodeon Brasil levou ao ar na noite deste domingo (27) mais uma edição do Meus Prêmios Nick 2020. A premiação que destaca os principais nomes do entretenimento pop do Brasil e do mundo, contou com a apresentação de Bruno Gagliasso. Não apenas o ator esteve no comando. Any Gabrielly, do Now United, Bibi Tatto, Klara Castanho, MC Soffia e Raissa Chaddad estiveram como co-apresentadoras.

A noite começou com mudanças visíveis no formato. Por conta da pandemia de Covid-19, por exemplo, a plateia foi virtual e o distanciamento entre os apresentadores e artistas foi seguido à risca. A tradicional chuva de slime foi adaptada – sendo gravada com artistas em suas casas. Gustavo Mioto e Yasmin Santos foram alguns dos que saíram melecados com a geleca verde, símbolo do Meus Prêmios Nick 2020.

Prêmios

Primeiramente, o anúncio de prêmios começou com a categoria Style do Ano vencida por Manu Gavassi. Ela concorreu com JP Mota, João Guilherme Ávila e Luiza Setra. Renato Aragão e sua filha, Livian, surpreendentemente apresentaram a categoria. Ao subir ao palco do Meus Prêmios Nick 2020 para discursar sua vitória, Manu destacou que a sua criatividade é um ponto forte.

“Moda é uma das coisas que mais me divirto na vida, e sempre foi assim desde criança. Eu customizava meus uniformes e hoje continuo customizando as minhas roupas”. Logo depois da fala de Manu, Bruno brincou com a polêmica do ‘surubão’ de Noronha. “Arrasa desde Noronha”, disse ele.

A ex-BBB também conquistou o principal prêmio da edição. Ela foi eleita a Artista Musical Favorito, desbancando nomes como Anitta, Melim e Pabllo Vittar. Manu surgiu emocionada e falou sobre a emoção de retornar ao prêmio depois de 10 anos sem ser indicada. Mas não acabou.

Gavassi também ganhou prêmios nas categorias Hit do Ano com Áudio de Desculpas, Inspiração do Ano e Criador de Conteúdo. A famosa, aliás, foi a maior vencedora da edição de 2020 da premiação.

10 anos depois ela VOLTOU pro #MPN2020!! 🧡 O mundo precisa de pessoas incríveis com ideias malucas, SIM ✨🤍 @manugavassi pic.twitter.com/bDBmhHriAt — Nickelodeon (@NickelodeonBR) September 27, 2020

Outras categorias

Dando destaque para a internet, o Meus Prêmios Nick elegeu o Canal de YouTube do Ano. O prêmio ficou com Enaldinho, que concorreu contra Camila Loures, Rezendeevil e Loud. O formato mostrou ser diversificado. Isso porque, até Desenho Animado Favorito foi escolhido pelo público. Bob Esponja levou a melhor contra O Incrível Mundo de Gumball, Os Jovens Titãs e The Loud House.

Pelo segundo ano consecutivo, Marina Ruy Barbosa ganhou um zeppy do Meus Prêmios Nick 2020. Dessa vez, a famosa venceu na categoria Artista de TV Feminina. “Estou muito feliz e emocionada de estar neste palco pelo segundo ano consecutivo, ainda mais do lado de mulheres tão poderosas que admiro tanto”, comemorou ela.

Now United, sucesso em todo o mundo e que tem a brasileira Any Gabrielly no elenco, ganhou como Artista Internacional Favorito. O grupo também ganhou o troféu de melhor Fandom do Ano. Any subiu ao palco e agradeceu aos fãs. “Muito obrigada a todos os fãs que passaram dias votando na gente. É uma grande honra levar o Brasil para o mundão afora e mostrar o que a gente é capaz”.

Bia, telenovela do Disney Channel América Latina protagonizada pela atrizes brasileiras Isabela Souza e Gabriella Di Grecco ganhou o Meus Prêmios Nick 2020 como Programa de TV Favorito.

Performances do Meus Prêmios Nick 2020

Gustavo Mioto abriu a noite de shows do Meus Prêmios Nick 2020 com performances elaboradas das músicas Com ou Sem Mim, que tem mais de 197 milhões de visualizações no YouTube e Anti-Amor. No entanto, o cantor sertanejo não esteve no palco da atração.

Só quero que você seja feliiiiizzz… Com ou sem miiimmm.. 🎶🎵 Aôooo sofrência boa no #MPN2020! Canta mais que tá poucooo, @GustavoPMioto 🎤 pic.twitter.com/XNzqNkElW3 — Nickelodeon (@NickelodeonBR) September 27, 2020

Larissa Manoel surgiu no palco do Meus Prêmios Nick 2020 em seguida e fez um cover de thank u, next, hit da estrela pop internacional Ariana Grande. O single, aliás, é o principal do seu último álbum lançado em 8 de fevereiro de 2019. A atriz também subiu ao palco para receber o prêmio de Filme do Ano, por Modo Avião, da Netflix.

Ícone teen brasileiro, Larissa Manoela performou "Tank u, next" de Ariana Grande, no "Meus Prêmios Nick 2020" e serviu vocais maravilhosos. #MPN2020

pic.twitter.com/2ey8CA4bLx — POPTime (@siteptbra) September 27, 2020

Por fim, a noite de shows do Meus Prêmios Nick 2020 encerrou com o grupo Now United, que interpretou a música Fell It Now. Any Gabrielly esteve direto do palco cantando a sua parte do canção, enquanto os colegas se apresentaram por um clipe exibido no telão.