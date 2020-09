O MTV MIAW 2020, comandado por Bruna Marquezine e Manu Gavassi, aconteceu nesta quinta-feira (24). A premiação que celebra cultura pop e a geração millennial no Brasil, reuniu inúmeros artistas. Nomes como Pabllo Vittar e Anitta, por exemplo, brilharam com performances criativas e elaboradas.

O especial teve início com Luísa Sonza, que surpreendentemente fez um medley dos seus principais sucessos lançados esse ano. BRABA, TOMA (parceria com MC Zaac) e Flores foram as escolhidas pela estrela. Aliás, essa última, contou com a aparição do namorado Vitão, com quem Luísa interpreta a música.

Logo depois da abertura com Sonza, as apresentadoras da edição surgiram no palco. Em um dos momentos, Marquezine inesperadamente declarou que comandar um programa ao lado de Manu era um sonho da dupla de amigas. “Nós estamos realizando um sonho, sim, esse era um sonho de BruVassi [junção dos nomes das duas]”.

A pandemia de Covid-19 também esteve em pauta no palco do MTV MIAW 2020. Por meio Manu Gavassi, a MTV explicou que o formato teve que passar por mudanças para que a terceira edição acontecesse . Entre as ações, planteia virtual, distanciamento social na hora de receber o prêmio e shows fora do palco principal.

Primeiramente, Pabllo Vittar abriu a noite dos prêmios principais. A drag queen levou a estatueta de gatinho rosa na categoria Hino do Ano pela música Amor de Que. Logo depois, Ivete Sangalo ganhou como a Live das Lives. A transmissão ao vivo do show de Ivete aconteceu diretamente de sua casa em Salvador e contou com exibição na TV Globo. Com o propósito de uma um show caseiro, o marido dela, Daniel Cady e o filho Marcelo, participaram.

Ícone MTV MIAW

A premiação contou com uma categoria de impacto social chamada Transforma Miaw. A estatueta ficou com a cantora Linn da Quebrada, que discursou sobre respeito e igualdade. Já Anitta foi eleita a artista musical do ano. A principal categoria da noite, Ícone Miaw, ficou com Manu Gavassi. Disputaram com ela nomes como Maisa, Pabllo Vittar, Emicida e Átila.

Performances

A noite de apresentações ao vivo teve Ludmilla, com um show gravado diretamente do Rio de Janeiro. A carioca começou com Amor Difícil, sucesso do seu primeiro EP de pagode intitulado Numanice. Além disso, a cantora deu um show na interpretação da música Invocada, uma parceria com Leo Santana. Por fim, o medley foi concluído com Verdinha, música que causou polêmica ao ser lançada em 2019.

Ela prometeu e entregou! Quem também ficou loucão com a performance da @Ludmilla no #MTVMIAW2020? 🥬🥬 LUDMILLA NO MIAW pic.twitter.com/BucCdf2tfb — Warner Music BR (@WarnerMusicBR) September 25, 2020

Anitta, que recentemente se envolveu em barraco público com Ludmilla, também não ficou de fora. Assim como a ex-amiga, ela gravou uma performance no Rio. Me Gusta, sua parceria com Cardi B e Myke Towers foi a escolhida. Em suma, o single é o principal do novo álbum da poderosa que será lançado ainda em 2020.

A noite de shows no MTV Miaw 2020 seguiu com Pocah, que cantou ‘Depois da Quarentena’ no alto de um prédio de destaque em São Paulo. Tati Zaqui se juntou no mesmo edifício e interpretou o seu sucesso Surtada, música com participação de OIK e Dadá Boladão. Já Pedro Sampaio surgiu com o hit Sentadão, uma parceria com Felipe Original e JS o Mão de Ouro. O rapper brasileiro Djonga encerrou a série de performances no prédio com uma apresentação marcante.

O rapper protestou contra o racismo ao cantar sucessos como Oto Patamá, Olho de Tigre e O Cara de Óculos. Suas bailarinas estavam usando camisas com os dizeres ‘parem de nos matar’ e ‘fogo nos racistas’.

Pretos no trono da sociedade e com suas devidas coroas



ISSO É DJONGA!!! ISSO É PERFOMANCE DE VERDADE #MTVMIAW pic.twitter.com/ZSEGOFohFv — Elizo ✨ (@elizoyonce) September 25, 2020

No palco do MTV MIAW

O palco da premiação MTV Miaw 2020 teve show de Manu Gavassi com Gloria Groove e Lucas Silveira. Eles entregaram uma versão acústica de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, uma composição da ex-BBB que já passa de 11 milhões de visualizações. O sucesso também figurou por uma semana em segundo lugar na parada musical brasileira do Spotify Brasil.

Manu Gavassi, Lucas Silveira e Gloria Groove apresentaram o megahit 'Deve ser horrível dormir sem mim'. #MTVMiaw2020.pic.twitter.com/ILKA1qmHDs — PAN (@forumpandlr) September 25, 2020

Agnes Nunes entregou vocais perfeitos ao cantar Asas com uma participação surpresa de Luan Santana. Fechou a noite com chave de ouro, Pabllo Vittar e o hit Amor de Que. Mas não acabou, Sasha Meneghel, filha de Xuxa, apareceu de surpresa e apresentou a categoria Ícone Miaw. A design de moda, no entanto, não escondeu do público sua pouca experiência na TV e após sua função no palco, se despediu com um tímido ‘fiquem com Deus’.