Netflix ou Amazon Prime Video: quanto custa e qual vale a pena?

O duelo entre Netflix e Amazon Prime Video tem levado seus assinantes a repensarem os gastos. Ambos são serviços de streaming, transmissão de filmes e séries pela internet.

Lançada há nove anos no país, a Netflix é sem dúvidas a líder de mercado, com 17 milhões de assinantes. O número é tão grande que ultrapassa as assinaturas de TV a cabo no Brasil. Segundo a agência do governo Anatel, são 15,2 milhões os assinantes de TV a cabo.

No entanto, apesar da Amazon Prime Video ter chegado cinco anos mais tarde, seu investimento em conteúdo tem rendido frutos. Além disso, a vice-líder do segmento conta com um valor de assinatura bem menor. Assim sendo, apresenta um potencial enorme, especialmente em tempos de pandemia.

Quanto custam a Netflix e Amazon Prime Video?

Netflix oferece 3 planos que diferem na resolução e quantidade de telas simultâneas. O plano Padrão, por exemplo, custa R$ 21,90 por mês, e permite 2 telas simultâneas em Full HD. O acesso ao conteúdo é igual em todos os planos, e não há multa por cancelamento.

Em contrapartida, o Amazon Prime Vídeo oferece um único pacote por R$ 9,90 mensais. O serviço permite até 3 telas simultâneas com resolução de 4K. Além disso, a empresa oferece teste do primeiro mês grátis.

O Amazon Prime conta com um conteúdo opcional, o Prime Video Channels. Deste modo, são cinco canais exclusivos com preços variáveis de R$ 9,50 a R$ 19,90 por mês.

É importante lembrar que qualquer que seja a plataforma escolhida, é necessário um acesso à internet com uma velocidade mínima de 5 megas para uma qualidade de vídeo Full HD. Dessa maneira, mesmo adicionando os R$ 110 mensais do plano de internet, o streaming vale a pena.

Catálogo e produções originais

As empresas não informam o total de títulos disponíveis. A princípio, a Netflix sai em vantagem na oferta de séries e conteúdo nacional. Entretanto, a oferta de filmes está mais equilibrada.

Conforme o site JustWatch, Amazon Prime Video oferece 3.525 títulos (3.021 filmes e 504 séries). Por outro lado, Netflix oferece 4.350 títulos (2.823 filmes e 1.527 séries).

Ambas plataformas apostam também em conteúdos exclusivos. Por exemplo, na Amazon, destacam-se as séries The Boys, Fleabag e Marvelous Mrs Maisel, vencedoras do Emmy 2019. Ainda por cima, conta com os filmes The Big Sick e Manchester by the Sea, indicados e vencedores de Oscar.

Embora o catálogo do Prime Vídeo não seja tão extenso, oferecem os últimos lançamentos que saíram dos cinemas há pouco tempo.

Com certeza, a Netflix traz séries mais populares no Brasil, como Stranger Things, La Casa de Papel, e Black Mirror. Já as opções de filmes originais incluem produções originadas fora do circuito de Hollywood. Isso inclui o premiado Roma, ganhador do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2019.

Aplicativos e recursos da Netflix e Prime Video

Sem dúvida, os aplicativos de ambas as plataformas são bem similares, intuitivos e fáceis de serem usados. Da mesma forma, permitem também fazer download para assistir offline.

No entretanto, no caso do Amazon Prime Video, pode-se baixar uma série completa de uma só vez. Por outro lado, na Netflix é preciso baixar os episódios um por um.

Enfim, ambos são compatíveis com a maioria de smartphones, tablets, Smart TVs, e similares. No entanto, alguns aparelhos já são vendidos com a Netflix pré-instalado pelo fabricante.

Netflix ou Amazon Prime Video? Conclusão

Em suma, a Netflix custa mais caro, mas apresenta um acervo maior de títulos brasileiros e séries. Por outro lado, o Prime Vídeo oferece uma assinatura mais em conta. Além disso, inclui benefícios para compras na Amazon como frete grátis (Prime), músicas (Prime Music), e livros digitais (Prime Reading).

O Amazon Prime Video conta ainda com um recurso chamado X-Ray, que permite pesquisar dados importantes sobre os filmes e séries do catálogo. Dessa maneira, basta pausar o filme e acessar o X-Ray que vai dar detalhes da música e dos atores naquela cena.

Enfim, pesquise o acervo de cada uma das plataformas para ter certeza de que atende aos seus anseios. Entretanto, não se preocupe, já que você pode sempre cancelar e trocar de plataforma sem penalidades.