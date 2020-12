Porta dos Fundos lança a melhor retrospectiva de 2020 que você verá

O canal de humor Porta de Fundos lançou uma retrospectiva do ano de 2020. De forma cômica e espontânea, o integrante do canal, Rafael Infante, narrou os principais episódios que aconteceram neste ano, mês a mês. Infante, no personagem de Carlinhos Avelar, cita desde os incêndios na Austrália até a polêmica envolvendo Arthur Aguiar, passando pela pandemia de COVID-19 e os escândalos políticos brasileiros. Infante ainda relembrou a prisão de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai e também a saída de Mandetta do ministério da Saúde em abril deste ano.

Retrospectiva Porta dos Fundos

Além disso, o humorista faz criticas sutis ao descaso com o vírus e à postura do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O canal, famoso por suas criticas sociais, ainda manda um recado pedindo para que as pessoas continuem em casa durante a pandemia.

Confira o vídeo completo da retrospectiva 2020 do Porta dos Fundos.

Plantananã

O quadro já se tornou famoso no canal do Porta dos Fundos. Nele, Rafael Infante representa o personagem Carlinhos Avelar, que conta histórias reais, mas sempre mantendo o humor no meio. O Plantananã imita um plantão de notícias de última hora. Um dos vídeos mais famosos da série é “Treta Anitta x Leo Dias”, onde o personagem tenta contar a história da briga entre a cantora e o colunista Leo Dias. O vídeo tem mais de 1,5 milhão de visualizações.