Reality shows e histórias de romance sempre chamam a atenção das pessoas. Elas são levinhas, divertidas e aguçam a curiosidade dos telespectadores, afinal adoramos saber o destino do destino dos personagens, não é mesmo? Por isso, se você está em busca de opções mais tranquilas para ver na Netflix, listamos aqui algumas séries sobre date e relacionamento para você se divertir nessas férias.

Então, prepare a pipoca para maratonar essas séries sobre date e se distrair das notícias ruins do nosso cotidiano.

6 séries sobre date para aproveitar na Netflix

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Se você adora uma história de amor e clima de paquera e romance, sem dúvidas vai amar essas séries sobre date. Elas possuem um roteiro interessante e que estimula o telespectador a querer saber como será o final, seja ele feliz ou não.

De férias com o ex – uma das séries sobre date que você vai viciar

Certamente você já deve ter ouvido falar nessa série sobre date. O “De férias com o ex” é uma produção brasileira que tem como referência a série britânica “Ex on the beach”. Ela foi lançada em 2016 e possui 10 episódios.

O programa mostra cinco homens e mulheres que dividem uma mansão. Porém, a grande expectativa é que daí sejam formados novos casais e histórias de amor verdadeiras. Porém, o clímax acontece quando os ex-namorados ressurgem na praia durante os episódios.

Ou seja, nunca se sabe quem será o próximo ex que sairá do mar. Gostou da série? Então assista a todas as temporadas.

O crush perfeito

Em o crush perfeito você verá um reality show de encontro às escuras. Essas pessoas se conhecem inicialmente através das redes sociais e tentam estabelecer contato em seguida. Se um dos encontros parecer perfeito, quem sabe não rola um match?

Vale dizer que nem sempre o programa acaba com um final feliz. Sendo assim, a pessoa pode escolher continuar sozinha ou não.

Casamento às cegas

Já pensou em casar com alguém sem conhecer o seu amado(a) pessoalmente? Essa série sobre date é uma produção para o início de 2021 e é uma adaptação de reality shows sobre solteiros dos EUA. Então o teste aqui é descobrir se existe amor cego ou não.

Em outras palavras, em “casamento às cegas”, os personagens conversam com outras pessoas em cabines e pelas redes sociais. Ou seja, os casais só se conhecerão após o casamento. Mais uma opção bacana dessa lista de séries sobre date.

Brincando com fogo

Mas se você ama séries sobre date sem compromisso e que acontecem em cenários tropicais ou praianos, vai gostar dessa opção. A versão brasileira de brincando com fogo mostra solteiros que estão em busca de sexo casual e relações livres.

Porém, nessa temporada todos os personagens terão que resistir aos amassos, beijos na boca ou qualquer tipo de contato físico para ganhar o prêmio. Ou seja, cada escorregada são pontos a menos para o participante. Quem conseguir chegar ao fim sem encostar na outra pessoa, vence a temporada. Interessante, não é mesmo?

Please like me

Essa é uma série australiana que já está há bastante tempo na Netflix, porém continua sendo bastante procurada pelos assinantes do streaming. Ela é leve, divertida e fala sobre sexualidade, relacionamentos homoafetivos, aceitação e depressão.

O personagem principal é Josh, que é largado pela namorada, por ser gay. A trama gira em torno das suas descobertas sexuais e preconceitos que ele passa a enfrentar por se assumir homossexual.

Ou seja, é uma ótima opção de séries sobre date para não pensar em nada. Só fazer a pipoca e aproveitar os episódios.

This is Us- uma das melhores séries sobre date, encontros e relacionamentos

Certamente você vai se apaixonar pela trama dessa série, que é bem leve, mas ao mesmo tempo emocionante. Em “This is Us” você verá histórias de personagens de uma mesma família, que se cruzam entre si. Ou seja, essa é uma série inspiradora, carregada de alegrias, tristezas, choros e outros sentimentos reais.

Gostou dessas opções de séries sobre date e relacionamento para ver na Netflix? Então aproveite para ver todas. E por falar em paquera, descubra tudo sobre curving, o novo golpe das paqueras digitais.