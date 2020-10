TV Globo cancela ‘Show da Virada’ por medo de nova onda de covid-19

Mesmo com a contaminação da covid-19 estar controlada no Brasil, a TV Globo segue preocupada com uma segunda onda da doença e resolveu cancelar alguns programas tradicionais de fim de ano da emissora e que demandam grandes produções. A grande baixa foi o Show da Virada, que traz as apresentações dos principais artistas do país e que já é tradição acontecer na noite do dia 31 de dezembro e na madrugada de 1º de janeiro, não irá ao ar esse ano. O programa “Caldeirão de Ouro”, apresentado por Luciano Huck, e que premia cantores e bandas que se destacaram durante o ano também não está previsto acontecer na emissora esse ano.

TV Globo cancela outros programas

A emissora carioca passa por uma reformulação em sua grade e alguns de seus programas de sucesso não devem acontecer em 2021. Além da novela teen, “Malhação”, a TV Globo decidiu cancelar ainda a “Escolinha do Professor Raimundo”, “Fora de Hora” e “Zorra Total”. Com a saída do ator Marcius Melhem, a ideia da emissora é criar um novo núcleo de humor com Marcelo Adnet e Fernando Caruso integrantes do novo time criativo do setor. Em comunicado, a Globo afirmou que diante dos desafios impostos pela pandemia, o cronograma dos programas foram muito impactados, o que obrigou a emissora a juntar equipes e criar novas estratégias para o ano que vem. “Assim, vamos oferecer para o espectador o melhor de cada gênero de humor, num programa variado e com muitas possibilidades de desdobramentos futuros. Será um verdadeiro laboratório de formatos e talentos que poderá nos trazer mais novidades”, informou a Globo em comunicado.