VMA 2020: relembre 10 momentos icônicos da premiação da MTV

Com a pandemia do coronavírus, significando que o distanciamento social é a norma no momento, as premiações de celebridades foram raras este ano. Mas a boa notícia é que o VMA da MTV encontrou um caminho para seguir em frente. A premiação será realizada ao vivo neste domingo (30) em vários locais ao ar livre na cidade de Nova York, com “público limitado ou sem público”.

Então antes de relembrar o evento, saiba a seguir quando e onde você pode assistir.

Onde assistir o VMA 2020?

O evento começa às 21h, no horário de Brasília, com transmissão pela MTV Brasil.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Qual a programação?

As clássicas apresentações, que são o grande trunfo do evento, ficam por conta de Lady Gaga, Miley Cyrus, The Weekend, a boyband BTS e outros.

Assim, considerando que os VMAs costumam ser icônicos, vamos relembrar os episódios mais marcantes ao logo da história do prêmio. De Madonna a Beyoncé, relembre os melhores momentos:

VMA 1984 – Madonna canta ‘Like A Virgin’

No início de sua carreira, a cantora desceu de um bolo de casamento de 5 metros de altura e cantou ‘Like A Virgin’ em um vestido de noiva branco – algo que o ex-empresário de Madonna, Freddy DeMann, pensou que iria arruinar sua carreira.

VMA 1992 – Kurt Cobain vs. Axl Rose



Os dois estavam envolvidos em uma das mais famosas rixas do rock. No VMA de 1992, as tensões aumentaram nos bastidores, onde a esposa de Cobain, Courtney Love, provocou Axl Rose. O líder do Guns N ‘Roses então ameaçou Cobain.

Dessa forma, depois de se apresentar com sua banda Nirvana, o baterista do grupo Dave Grohl continuou dizendo “Oi, Axl!” em seu microfone.

VMA 1998 – Rose McGowan roubou a cena

A atriz compareceu à cerimônia em 1998, com o então namorado Marilyn Manson, usando um vestido preto transparente na altura do joelho e uma tanga preta. Então, o look se tornou um dos vestidos de tapete vermelho mais icônicos de todos os tempos.

VMA 2001 – Britney Spears canta com uma cobra gigante

Uma Britney de 19 anos roubou o show em 2001, quando ela se apresentou com uma cobra de 11 quilos em seus ombros.

VMA 2003 – Madonna, Britney e Christina Aguilera se beijam no palco

O que seria uma rodada de VMA sem aquele momento entre Madonna, Britney e Christina na premiação de 2003? O trio estava cantando um mash up das canções de Madonna ‘Like A Virgin’ e ‘Hollywood’ com Missy Elliott, com Christina e Britney em vestidos de noiva, lembrando a performance de Madonna em 1984.

VMA 2009 – Kanye West interrompe Taylor Swift

Kanye West subiu no palco quando Taylor Swift fazia seu discurso de agradecimento pelo prêmio de Melhor Vídeo Feminino por ‘You Belong With Me’.

Durante seu discurso, Kanye West pulou no palco e agarrou o microfone, interrompendo com as palavras agora imortais: “Ei, Taylor, estou muito feliz por você e vou deixar você terminar, mas Beyoncé tinha um dos melhores vídeos de todos os tempos. Um dos melhores vídeos de todos os tempos!”

VMA 2010 – Lady Gaga usa um vestido feito de carne

Quem poderia esquecer a vez em que Lady Gaga usou um vestido feito de carne crua no tapete vermelho? O modelito tinha mais de 22 quilos de carne. Sem dúvidas, o figurino marcou a história do evento.

2011 – Beyoncé revela que está grávida de Blue Ivy

Primeiramente, Queen B anunciou que estava grávida de sua primeira filha com Jay-Z no tapete vermelho, mas Beyonce mostrou sua barriga novamente durante sua performance de ‘Love on Top’. Depois de cantar a música, Beyoncé largou o microfone e desabotoou a jaqueta para esfregar a barriga grávida. Icônico.

2015 – Nicki Minaj xinga Miley Cyrus

Ao subir ao palco para receber o prêmio de “Melhor Vídeo de Hip Hop” por “Anaconda”, Minaj agradeceu seu pastor e, em seguida, xingou Miley Cyrus, que apresentava o VMA.

“E agora, voltem com esta vadia que tinha muito a dizer sobre mim esses dias para a imprensa. E aí, Miley?”, esbravejou Nicki, ao vivo, referindo-se à uma entrevista dada por Miley, onde ela comentava a indignação da cantora em não ter sido indicada na categoria “Melhor Clipe do Ano”, alegando racismo.

VMA 2017 – Fifth Harmony ironiza saída de Camila Cabello com boneca falsa

Depois que Camila Cabello anunciou que estava deixando a banda, as integrantes restantes do Fifth Harmony continuaram como um quarteto – começando sua apresentação no VMA com uma boneca inflável representando Camila Cabello pulando do palco.