Aprenda 5 receitas fáceis de macarrão de abobrinha

Quer aprender a fazer um prato fácil, rápido e, ainda por cima, saudável? Aposte em receitas de macarrão de abobrinha. O vegetal é rico em fibras, carotenoides, vitaminas e minerais, além de ter poucas calorias. Ganha sabor com as misturas de ingredientes e molhos variados.

Como são as receitas de macarrão de abobrinha?

As fatias finas da iguaria lembram o formato do espaguete e são aquecidas por poucos minutos. Podem ser combinadas com manjericão, servidas na versão alho e óleo ou ganhar cremosidade com creme de leite. Pesto e molho bolonhesa também são boas pedidas. Confira as receitas de macarrão de abobrinha:

Macarrão de abobrinha com manjericão

Ingredientes

3 abobrinhas italianas médias

2 colheres (sopa) de azeite

2 dentes de alho fatiados

10 folhas de manjericão

meia colher (chá) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino (opcional)

1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado ou queijo branco ralado (opcional)

Modo de Preparo

Com o auxílio de uma faca, fatie as abobrinhas em lâminas finas, no sentido do comprimento, e corte cada fatia em tiras bem finas, como um espaguete. Coloque-as aos poucos em água fervente com sal e cozinhe rapidamente (cerca de 1 minuto) apenas para que amoleça levemente. Escorra, transfira para água gelada (para interromper o cozimento) e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e refogue o alho, sem deixar dourar. Junte o manjericão, o sal, a pimenta-do-reino e as abobrinhas reservadas e misture delicadamente, para incorporar o tempero e não partir as tiras. Transfira para um prato grande, polvilhe com o queijo ralado e sirva a seguir.

Fonte: Nestlé

Espaguete de abobrinha ao alho e óleo

Ingredientes

3 abobrinhas com casca e fatiadas em formato de espaguete

2 colheres de sopa de azeite

3 dentes de alho descascado e amassado

2 tomates em cubos e sem semente

sal e pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo

Lave e seque as abobrinhas. Com um fatiador de legumes, fatie as abobrinhas em formato de espaguete. Descasque e amasse 3 dentes de alho e corte em cubos 2 tomates italianos (ou tomate cereja rama cortado ao meio) e reserve. Em uma frigideira, coloque 1 a 2 colheres de sopa de azeite e 3 dentes de alho amassados e 1 colher de café rasa de pimenta calabresa seca. Deixe por 1 a 2 minutos apenas. Em seguida, junte os 2 tomates em cubos e o espaguete de abobrinha. Refogue por 2 minutos e em fogo alto. É rapidinho, somente até as abobrinhas murcharem e aquecerem, já que devem ser servidas al dente.

Fonte: Monta Encanta

Espaguete de abobrinha ao molho bolonhesa

Ingredientes

1 abobrinha bem grande

250 g de carne moída

1 lata de molho de tomate

salsinha

sal

pimenta

1/4 xícara de muçarela ralada

quanto baste de queijo parmesão ralado

quanto baste de manjericão

Modo de Preparo

Macarrão

Fatie a abobrinha no cortador juliene até que chegue nas sementes, que devem ser desprezadas. Cozinhe os filetes de abobrinha em água fervente por 3 minutos. Escorra bem e reserve.

Molho

Em uma panela, doure a carne moída, mexendo sempre para desfazer os pedaços grandes. Quando a carne estiver dourada e bem sequinha, acrescente a lata de molho de tomate, sal, pimenta, uma parte do manjericão. Deixe levantar fervura para que o molho engrosse um pouco.

Montagem

Cubra o fundo de uma assadeira de vidro média com os filetes de abobrinhas cozidas. Por cima, coloque o molho, salpique a muçarela e leve ao forno preaquecido por 35 minutos, até que gratine.

Sirva com parmesão e manjericão.

Fonte: Tudo Gostoso

Macarrão de abobrinha cremoso

Ingredientes

1 abobrinha pequena

1/2 cenoura pequena ralada

3/4 xícara de cebolinha picada

4 dentes de alho ralados

1/2 lata de creme de leite

1/2 sachê de tempero pronto

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

azeite de oliva

4 colheres de água

Modo de Preparo

Desprezando o miolo, fatie a abobrinha crua em tiras finas ou o mais próximo de parecer macarrão, reserve. Leve o alho, azeite e cebolinha ao fogo, até dourar. Adicione a abobrinha e a cenoura e refogue até encorpar. Adicione a água e o tempero pronto e deixe até secar, mexendo ocasionalmente. Quando a abobrinha estiver cozida ao ponto desejado, adicione o queijo ralado e mexa bem. Acrescente o creme de leite e mexa até a mistura encorpar.

Fonte: Tudo Gostoso

Macarrão de abobrinha ao pesto

Ingredientes

2 abobrinhas italianas

folhas de ½ maço de manjericão

folhas de 1 maço de espinafre

1 colher de sopa de suco de limão

1 dente de alho

1 xícara de azeite de oliva

sal a gosto

½ xícara de parmesão ralado

½ xícara de nozes picadas

1 xícara de tomatinho cereja cortado ao meio

Modo de Preparo

Faça o macarrão de abobrinha usando um espiralizador de alimentos ou cortar bem fininho com a faca. Reserve. No liquidificador, bata o manjericão, o espinafre, o suco de limão, o alho e o azeite. Passe para outro recipiente e adicione o sal, o parmesão e as nozes picadas. Junte o macarrão, o pesto e os tomatinhos, e misture bem. Leve a uma frigideira para aquecer e corrija o sal.

Fonte: Tastemade