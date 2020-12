De queijo a camarão: aprenda 5 receitas de batata recheada

Quer se arriscar na cozinha com algo fácil, rápido e gostoso? Que tal apostar em receitas de batata recheada? Não exigem técnicas de preparo complicadas e a lista de ingredientes é reduzida. Com interior fofo e casca crocante, a iguaria pode se transformar em sua refeição.

Como são as receitas de batata recheada?

As possibilidades de recheio são variadas. Vale investir no básico com queijo e bacon. Tem também com calabresa, shimeji, camarão e legumes. Confira:

Batata recheada com queijo e bacon

Ingredientes

2 batatas médias cozidas

sal a gosto

pimenta-do-reino a gosto

1 ovo

180 g de queijo muçarela

bacon frito a gosto

1/2 lata de creme de leite

cebolinha a gosto

Modo de Preparo

Retire a polpa das duas batatas cozidas, deixando uma cavidade em cada uma, reserve. Em um recipiente, misture as polpas da batata com sal, pimenta, ovo, parte do queijo muçarela, bacon frito e creme de leite, misture bem. Em um tabuleiro, coloque as duas batatas e distribua em cada cavidade um pouco de queijo muçarela, a mistura das polpas, bacon frito, mais um pouco de queijo mussarela por cima, bacon e finalize com cebolinha picada a gosto. Leve ao forno (230° C), por cerca de 20 minutos.

Fonte: Tudo Gostoso

Batata recheada com calabresa

Ingredientes

Batata

4 batatas grandes

Sal e azeite a gosto

Queijo parmesão ralado a gosto para polvilhar

Recheio

2 colheres (sopa) de azeite

1/2 cebola picada

300 g de linguiça calabresa fininha fatiada

1 tomate picado

1 lata de molho de tomate

Sal e cheiro-verde picado a gosto

2 xícaras (chá) de queijo muçarela em cubos

Modo de Preparo

Para o recheio, aqueça uma panela com o azeite, em fogo médio e frite a cebola e a calabresa até dourar. Adicione o tomate, o molho, sal e cheiro-verde e refogue por 5 minutos. Desligue, deixe esfriar e misture com a muçarela. Reserve. Embrulhe as batatas em papel-alumínio e leve ao forno alto, preaquecido, por 30 minutos. Retire, deixe amornar e com uma colher retire parte polpa das batatas pela lateral, formando canoas. Recheie as canoas de batata com o recheio reservado, polvilhe com parmesão e volte ao forno por mais 10 minutos ou até gratinar.

Fonte: Guia da Cozinha

Receita com shimeji e requeijão

Ingredientes

4 batatas grandes

1 bandeijinha de shimeji

4 colheres de sopa de manteiga ou margarina

1/3 de xícara de chá de vinho tinto seco

6 colheres de sopa de molho de soja

100g de requeijão cremoso

1/2 dente de alho amassado

1/2 xícara de chá de cebolinha picada

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta do reino a gosto

Lascas de parmesão Modo de Preparo – receitas de batata recheada Comece cozinhando as batatas: micro-ondas, panela de pressão ou panela comum. Elas devem ficar macias. Enquanto as batatas cozinham, prepare o shimeji. Limpe-os com um papel toalha e pique-os. Coloque o azeite em uma panela e acrescente duas colheres de manteiga. Quando estiver quase toda derretida, coloque o alho e doure-o levemente. Acrescente então o shimeji picado e regue com o vinho. Coloque um pouco de pimenta do reino e em seguida acrescente o molho de soja. Cozinhe, mexendo sempre, até o álcool evaporar e o caldo engrossar. Acrescente então metade da cebolinha picada e reserve. Quando as batatas estiverem cozidas, corte uma tampa delas e, com uma colher, tire a polpa e reserve. Deixe as beiradas com espessura de pelo menos 1 centímetro, para que as batatas não rachem. Tempere o interior das batatas com um pouco de sal e pimenta do reino e leve ao forno por 10 minutos. Enquanto isso, amasse a polpa das batatas com um garfo, acrescente o restante da manteiga e 2 colheres de sopa de requeijão cremoso. Tempere com sal, pimenta do reino e a cebolinha. Retire as batatas do forno. Coloque uma camada de requeijão cremoso, uma colher de sobremesa do shimeji, cubra com o purê feito com a polpa das batatas, coloque duas colheres de sopa generosas de shimeji e finalize com algumas lascas de parmesão. Leve ao forno de 10 a 15 minutos, apenas para aquecer todos os ingredientes. Fonte: Chef Liloca Batata recheada com legumes Ingredientes

1/2 colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem

1 unidade média de batata inglesa crua

2 colheres (sopa) cheias de brócolis cozido

1 colher (sopa) em cubos de cenoura cozida

1 colher (café) de manjericão cru

Orégano seco a gosto

1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado

3 colheres (sopa) de queijo tipo cottage

Sal refinado à gosto

1 colher (sopa) cheia de vagem cozida Modo de Preparo Lave e seque as batatas. Fure a casca com um garfo. Acomode as batatas no prato do micro-ondas e asse por 15 minutos, virando na metade do tempo. Cozinhe o brócolis, a cenoura e a vagem. Reserve. Retire a batata do micro-ondas e deixe esfriar. Em um recipiente, misture o queijo cottage, o azeite, o sal, o orégano e o manjericão. Montagem Pressione levemente as laterais das batatas para que se rompam. Como auxílio de uma colher, retire um pouco da polpa. Recheie a batata com uma camada do creme de cottage. Acrescente os legumes cozidos e finalize com mais uma camada de cottage. Salpique como o queijo ralado e leve ao micro-ondas novamente por 2 minutos. Fonte: Cuidaí Opção com camarão Ingredientes

4 batatas grandes (lavadas)

500g de camarão (descascado e limpo)

suco de 1/2 limão

2 dentes de alho triturados

pitada de páprica

1 pimenta dedo de moça (sem semente)

sal e pimenta do reino a gosto

fio de azeite

1 cebola picada

250g de requeijão cremoso

2 colheres (sopa) de salsinha picada

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado para salpicar

4 camarões grandes (com casca e sem cabeça) temperados com sal, limão e alho para decoração

folhas de salsinha para decorar Modo de Preparo – receitas de batata recheada Em uma panela grande com água fervente e sal, adicione as batatas e deixe cozinhar por aproximadamente 40 minutos. Elas devem estar amolecidas, mas ainda firmes, se passar do ponto elas podem desmanchar. Depois, escorra-as e coloque-as em uma travessa com água e gelo para cessar o cozimento. Escorra e reserve. Enquanto isso, em uma tigela, adicione o camarão e tempere com suco de limão, alho, sal, pimenta do reino, páprica e pimenta dedo de moça. Reserve. Em uma panela, despeje um fio de azeite e refogue a cebola e adicione o camarão. Deixe refogar até o camarão ficar rosado, esse tempo é bem rapidinho. Transfira os camarões para uma tigela e deixe esfriar. Retorne as batatas, que já esfriaram, e corte uma tampa. Com uma colher, cave o centro da batata. Pegue a travessa de camarões e adicione o requeijão cremoso, misture muito bem e adicione a salsinha picada e misture novamente. Siga preenchendo cada batata com o recheio. Salpique queijo parmesão ralado e leve ao forno pré-aquecido a 180° por aproximadamente 15 a 20 minutos, ou até que esteja dourado. Pegue os camarões grandes e doure na frigideira rapidamente. Com as batatas prontas, transfira-as para travessa de servir, faça um buraquinho em cada uma para colocar o camarão e finalize com salsinha verde. Fonte: Receitas e Temperos