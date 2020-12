Receitas de farofa de Natal: 5 opções deliciosas

As festas de fim de ano chegaram. Está em meio aos preparativos da ceia de hoje e quer incrementá-la de maneira fácil, rápida e saborosa? A sugestão são as receitas de farofa de Natal. Podem acompanhar os mais diferentes pratos principais, do peru ao pernil.

Como são as receitas de farofa de Natal?

Vale fazer farofa a partir de uma comprada pronta, incrementando com mais ingredientes, como ovos e milho. Banana, uva passa e calabresa conferem sabor a outras opções. Tem também a iguaria a partir de quinoa. Aprenda cinco receitas de farofa de Natal:

Farofa de Natal

Ingredientes

170 g de manteiga

3 cebolas médias

4 ovos

sal a gosto

pimenta-do-reino a gosto

azeitona a gosto

milho a gosto

200 g de farofa tradicional pronta

salsinha a gosto

cebolinha a gosto

Modo de Preparo

Coloque a manteiga em um panela em fogo baixo/médio. Corte as cebolas em meia lua e coloque na panela. Mexa até dourar levemente. Acrescente os ovos direto na panela e não misture. Quando os ovos cozinharem, dê uma leve mexida para incorporá-los, mas deixe ainda em pedaços bem grandes. Acrescente as azeitonas sem caroço e já picadas, o milho e a farofa tradicional pronta. Misture. Dica: caso a sua farofa esteja com uma aparência seca, adicione mais manteiga nesse momento. Desligue o fogo. Corte a cebolinha e a salsinha e misture na farofa para finalizar.

Fonte: Dani Noce

Farofa de quinoa

Ingredientes

1 xícara (chá) de quinoa

100 g de bacon em cubos

4 dentes de alho picadinhos

1 cebola grande picadinha

1 cenoura grande picada

50 g de castanha de caju picadinha

50 g de azeitonas verdes picadas

cebolinha verde picada, sal, pimenta-do-reino a gosto

1 colher (sopa) de manteiga

6 ovos levemente batidos

Modo de Preparo – receitas de farofa de Natal

Cozinhe a quinoa em água fervente com sal por cerca de 7 minutos ou até ficar al dente. Escorra em uma peneira e leve ao fogo baixo, em uma frigideira, por cerca de 5 minutos ou até secar, mexendo de vez em quando (não seque demais para não endurecer). Retire e reserve. Na mesma frigideira, frite o bacon na própria gordura até ficar dourado e sequinho. Adicione o alho e a cebola e refogue até dourar levemente. Junte a cenoura, a castanha, a azeitona e cebolinha a gosto e misture rapidamente até a cenoura murchar (cerca de 2 minutos). Reserve. Em frigideira antiaderente preaquecida, derreta a manteiga e despeje os ovos, mexendo com cuidado para que fiquem pedaços médios. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto, adicione a quinoa e o refogado de bacon, e sirva em seguida.

Fonte: Ana Maria Braga

Farofa de Natal

Ingredientes

3 bananas-da-terra médias

3 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola média ralada

1 colher (sopa) de alho amassado

2 xícaras (chá) salsinha picada finamente

2 xícaras (chá) farinha de mandioca crua

1 colher (chá) pimenta-do-reino moída na hora

óleo para fritar

Modo de Preparo

Corte a banana em rodelas, não muito finas. Aqueça o óleo em uma panela e, aos poucos, frite as bananas até dourar. Retire do fogo e deixe escorrer em papel toalha. Leve ao fogo uma panela grande com 4 colheres de sopa de óleo onde as bananas foram fritas. Junte a manteiga e, assim que aquecer, acrescente a cebola e o alho. Frite, mexendo de vez em quando, até dourar. Incorpore a salsinha e as bananas fritas. Reduza o fogo e misture com cuidado. Aos poucos, adicione a farinha de mandioca e misture. Acerte o sal e junte a pimenta-do-reino. Decore e sirva.

Fonte: Tudo Mesmo

Receita de farofa com uva passa

Ingredientes

100 g de uvas passas

1 xícara de farinha de mandioca branca fina

1 cebola grande ralada

4 colheres (sopa) de margarina

Sal a gosto

Modo de Preparo – receitas de farofa de Natal

Em uma panela, frite a cebola com a margarina e as uvas em fogo baixo. Depois que a cebola dourar e a uvas ficarem todas inchadas, acrescente a farinha e mexa até a farofa ficar toda dourada. Acerte o sal.

Fonte: Comidinhas do Chef

Farofa de calabresa, bacon e cebola

Ingredientes

1 linguiça calabresa

5 cm bacon

1 cenoura média

1 cebola

2 colheres sopa azeitonas verdes

1 ovo

2 xícaras farofa pronta de mandioca temperada

a gosto salsinha

Modo de Preparo

Corte a calabresa e o bacon em cubinhos pequenos e reserve. Da mesma forma, pique a cebola, mas em cubos maiores, mais rústicos. Rale a cenoura (no ralador grosso) e reserve. Escorra, lave e pique bem as azeitonas e reserve. Numa frigideira, refogue a calabresa e o bacon, até ficarem bem douradinhos e crocantes, não precisa adicionar gordura para refogar, pois, as carnes já liberam bastante. Junto com a gordura e as carnes já bem fritinhas, acrescente a cebola e deixe murchar um pouco, mas bem pouco. Antes que a cebola cozinhe totalmente, acrescente a cenoura ralada, a azeitona e a salsinha, misture em fogo baixo para apenas “dar um susto” nesses ingredientes para que fiquem al dentes. Coloque o ovo, misture levemente para que dê uma cozida, mas ainda esteja úmido e desligue o fogo. Adicione imediatamente a farinha de farofa pronta e misture bem. Não é necessário colocar sal, pois as carnes e a farofa pronta já contêm o suficiente.

Fonte: Cookpad