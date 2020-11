9 receitas de petiscos vegetarianos para acompanhar a cerveja

Na hora de tomar aquela cervejinha gelada, é sempre bom ter alguns petiscos para acompanhar. Contudo, como algumas pessoas não comem carne, é válido ter aquelas opções veganas ou vegetarianas no happy hour com os amigos. Confira 10 petiscos vegetarianos fácies de fazer para comer enquanto toma uma cerveja.

Provolone empanado – Petiscos vegetarianos

Ingredientes :

2 ovos

1/2 colher (chá) de sal

500g de queijo provolone em cubos

1 xícara (chá) de farinha de rosca

Óleo para fritar

Modo de preparo

Primeiramente, bata com um garfo os ovos e o sal. Em seguida, passe os cubos de queijo pelos ovos e pela farinha de rosca. Frite, aos poucos, em óleo quente até dourar levemente. Por fim, escorra em papel-toalha e sirva.

Polenta frita

Ingredientes:

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (chá) de alho picado

1 xícara (chá) de fubá mimoso ou fubá pré-cozido

6 xícaras (chá) de água

Sal e pimenta-do-reino

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Primeiramente, derreta a manteiga e refogue o alho até murchar. Acrescente o fubá diluído na água e sal e pimenta-do-reino a gosto e cozinhe, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. Despeje em uma forma untada, cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por ao menos 3 horas para ficar consistente.

Depois, pique em palitos e frite em óleo quente abundante até dourar. Por fim, deixe escorrer sobre papel absorvente e sirva em seguida, polvilhada, se desejar, de parmesão ralado e salsa picadinha.

Bruschetta – Petiscos vegetarianos

Ingredientes:

6 Fatias de pão italiano

200 gramas queijo (muçarela, parmesão ou de búfala)

2 Tomates picados

4 Alhos Folhas de Manjericão Azeite extra virgem Sal,

Pimenta-do-reino

Orégano a gosto Modo de preparo

Modo de preparo

Primeiramente, preaqueça o forno a 180°C. Depois esfregue o alho nas fatias, regue com um fio de azeite e leve ao forno por 10 minutos. Retire e cubra os pães com tomate, queijo, manjericão, sal, pimenta e orégano. Por fim, coloque novamente no forno até o queijo derreter.

Patê de cebola para comer com torrada

Ingredientes

1 pacote de creme de cebola

1 lata de creme de leite

Pedacinhos de azeitonas se preferir

Modo de preparo

Apenas misture tudo e sirva com torradas, pão fresco, torradinhas ou palitinhos de legumes.

Guacamole – Petiscos vegetarianos

Ingredientes

4 abacates maduros descascados

1 colher de sopa de cominho moído

1 tomate médio maduro, sem sementes, em cubos

1/2 xícara de cebola roxa picada

1/4 de xícara de folhas de coentro picadas

4 colheres de sopa de suco fresco de limão

Sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo

Pique o abacate em pedaços grandes e esmague grosseiramente em uma tigela grande com um garfo. Adicione os ingredientes restantes e misture suavemente, deixe alguns pedaços. Depois vá provando e ajustando o tempero com mais molho de pimenta, sal e pimenta se desejar.

Bolinho de arroz

Ingredientes

3 ovos

1 colher (sopa) de salsa picada

1 xícara (chá) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

2 xícaras (chá) de arroz cozido

1 colher (sopa) de fermento em pó

óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente acrescente os ovos, a salsa, a farinha, o queijo ralado, o arroz e o fermento. Depois, misture bem, até ficar homogêneo.

Em seguida, com 2 colheres (sopa) modele os bolinhos, pingue porções de massa no óleo quente e frite até ficarem bem dourados. Por fim escorra em papel absorvente e é só servir a seguir.

Anéis de cebola – Petiscos vegetarianos

Ingredientes:

1 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo

1 e ½ xícara (chá) de cerveja gelada

½ xícara (chá) de cheiro-verde picado

Sal e páprica picante a gosto

2 cebolas em rodelas

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Primeiramente, em uma tigela, misture a farinha de trigo, a cerveja, o cheiro-verde, o sal e a páprica até formar uma pasta homogênea.

Depois mergulhe as rodelas de cebola na mistura, escorra o excesso e acomode as cebolas empanadas em um prato ou travessa que caiba no seu freezer. Leve-as ao congelador por pelo menos 20 minutos. Esquente o óleo em fogo médio e frite os anéis de cebola, direto do freezer, aos poucos até dourar. Para finalizar, deixe escorrer e sirva.

Caprese no palito

Ingredientes

10 unidades tomate cereja

10 unidades cubos de muçarela

10 unidades folhas de manjericão

sal e pimenta moída na hora

Modo de Preparo

Nos palitos, espete a muçarela, o tomate-cereja e finalize com manjericão. Reserve na geladeira até a hora de servir. Quando for servir, salpique sal e pimenta-do-reino para dar sabor.

Batata rústica

Ingredientes

3 batatas

3 ramos de alecrim

4 ramos de tomilho

10 folhas de sálvia

3 colheres (sopa) de azeite

5 dentes de alho com casca

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de preparo

Primeiramente, preaqueça o forno a 200 °C (temperatura média). Lave e seque bem as batatas e as ervas. Corte as batatas: sempre no sentido do comprimento, vá cortando em metades até formar gomos na espessura que desejar. Transfira os gomos para uma panela, cubra com água e tempere com uma colher (chá) de sal (comum ou grosso). Leve ao fogo alto e, quando água começar a ferver, deixe cozinhar por 6 minutos.

Depois retire do fogo, passe as batatas para uma peneira e deixe por alguns minutos para escorrer bem a água.

Transfira para uma assadeira junte as ervas, os dentes de alho com casca e regue com o azeite. Misture bem para envolver as batatas e ervas com o azeite. Espalhe as batatas na assadeira.

Depois tempere com sal grosso e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido para assar por cerca de 40 minutos. De tempos em tempos vire os pedaços.

Por fim, retire do forno e, com ajuda de uma espátula, solte as batatas da assadeira. É só servir.