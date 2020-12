Uva Passas sim! 5 receitas clássicas para a ceia de natal

A uva passa é um alimento que funciona como uma espécie de ornamento muito comum em diversos pratos, principalmente em datas comemorativas como Natal e Ano Novo.

Ela pode agradar ou não os paladares, porém, há benefícios da uva passas que colaboram com o sistema imunológico do ser humano. Diríamos que ela dá um toque a mais no prato que será servido.

Receitas com uva passas

1 – Arroz à grega com uva passa

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O prato é uma inspiração e é considerado o verdadeiro arroz de festa, aquele todo colorido, todo cheio de sabores. É perfeito para acompanhar os assados natalinos ou transformar um dia qualquer em ocasião especial. Leva uva passa da cor que preferir.

2 xícaras (chá) de arroz

1 cebola

1 cenoura

1 lata de ervilha

1 pimentão vermelho

1 xícara (chá) de uvas-passas (a cor que preferir)

4 xícaras (chá) de água

1 ½ colher (chá) de sal

1 folha de louro

8 ramos de salsinha

azeite a gosto

sal e pimenta do reino

Modo de preparo: Rale a cenoura, cebola e corte o pimentão em tirinhas. Numa panela, refogue os ingredientes ralados e tempere com sal, azeite, sal e pimenta do reino. Acrescente a uva passas e ervilha e mexa bem. Coloque o arroz e misture com a água. Espere cozinhar por 20 minutos e retire do fogo quando estiver cozido. Sirva e deleite-se.

2 – Salpicão tradicional com passas

O salpicão também é uma receita clássica e infalível para servir nas festividades de fim de ano. Ele é servido gelado e sim, tem a opção de levar uva passas.

1 peito de frango

uva passa a gosto

limão a gosto

2 unidades de maçã em cubos médios

2 unidades de cebola picada ou ralada

1 lata de milho

2 unidades de cenoura ralada

1 talo de salsão em tiras

azeite a gosto

pimenta do reino a gosto

1 iogurte natural

2 xícaras de batata-palha

Modo de preparo: cozinhe o peito de frango e desfie. Num refratário, acrescente a cenoura ralada, milho salsão, uva passa e a maça cortada em cubos. Tempere com limão, pimenta do reino e sal. Misture bem e acrescente o frango desfiado. Para finalizar, coloque o iogurte natural e as batatas-palhas. Deixo-a na geladeira e sirva na hora da ceia.

3 – Farofa de Natal com passas

A farofa de natal é um acompanhamento preferido dos brasileiros na ceia natalina. É aquela receita que não pode faltar de jeito nenhum. A farofa combina com tudo, inclusive com os assados que serão servidos no dia.

200 g de uvas passas

1 xícara de farinha de mandioca branca fina

1 cebola grande ralada

1 gomo de calabresa cortado em cubos

4 colheres de sopa de margarina

Sal a gosto

Modo de preparo: derreta a margarina e acrescente a cebola ralada, a calabresa cortada em cubinhos e o sal. Assim que fritar bem, acrescente a passas e em seguida a farinha de mandioca branca fina. Depois só mexer bem e pronto.

4 – Bruschettas com gorgonzola e uva passas

As bruschettas são sempre uma ótima opção de entrada para festas. Além de serem rápidas de fazer, agradam a todos. Bem quentinhas e crocantes, essas aqui levam ingredientes como pão italiano, gorgonzola, uva passa branca, água e açúcar.

1 filão de pão italiano ou qualquer outro tipo

200g de gorgonzola

1/2 xícara de uva passas branca

branca 1/2 xícara de água

2 colheres de chá de açúcar



Modo de preparo: Corte o pão em fatias e os coloque numa assadeira. Regue com azeite de oliva. Cubra com uma fatia de pedaços finos de queijo gorgonzola. Em uma frigideira, coloque a uva passa, água e o açúcar. Mexa bem até levantar fervura. Neste processo as uvas vão estar hidratadas e gorduchinhas. Coloque-as sobre a fatia de gorgonzola e leve ao forno por 15 minutos.

5 – Muffins de uva passa

Pequeninos e rápido de fazer, os muffins são ótimos para servir na opção de sobremesa pra ceia de Natal.

Uva passa

Açúcar

Água

Manteiga

Farinha de trigo

Canela em pó

Cravo em pó

Fermento

Nozes picadas

Sal

Modo de preparo: Em uma panela, misture o açúcar, a água, a manteiga e as uvas passas, deixe no fogo baixo aé começar a ferver. Em uma tigela grande, peneire a farinha, o fermento, a canela, o cravo e o sal juntos. Derrame os líquidos e as uva passa sobre os ingredientes secos. Misture com uma espátula, delicadamente.

Enquanto mistura, adicione as nozes picadas e vá incorporando tudo delicadamente, tomando cuidado para não trabalhar demais a massa. Divida a massa entre as forminhas, preenchendo 3/4 de cada uma, porque eles não crescem muito. Asse por 24 minutos e pronto.