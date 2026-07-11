Estes 4 signos têm tudo para ganhar a Mega-Sena em julho

Julho de 2026 chegou trazendo uma configuração astrológica rara para quem gosta de desafiar a sorte em jogos como a Mega-Sena. De acordo com especialistas em astrologia financeira de portais globais, o movimento de Júpiter — o planeta da expansão e dos milagres — cruzando o signo de Leão cria uma atmosfera de alta recompensa para quem decidir arriscar em palpites ousados. Além disso, o aspecto favorável de Vênus a partir do dia 9 e a Lua Cheia do final do mês ativam o chamado “trígono da fortuna”, derramando prosperidade material sobre quatro signos específicos.

Se você está pensando em fazer a sua fezinha na loteria nas próximas semanas, confira quais são os signos mais propensos a receber uma bolada inesperada, segundo as principais tendências astrológicas internacionais.

Touro: A colheita da persistência

Os nativos de Touro passaram por meses de rígida disciplina financeira e contenção de gastos. Contudo, relatórios do The Economic Times apontam que julho marca uma virada drástica para o signo de terra. Vênus, o planeta regente de Touro, entra em uma posição de forte suporte financeiro, favorecendo a entrada de dinheiro surpresa e a recuperação de valores antigos. Para os taurinos, a sorte em jogos de azar neste mês não é apenas mero acaso, mas sim uma resposta cósmica ao seu período de resiliência. É a hora de transformar a prudência em um palpite certeiro.

Leão: O favorito do universo

Não há como negar: julho é o mês dos leoninos. Com o Sol brilhando em seu espectro e Júpiter ativando a sua primeira casa da identidade, Leão é apontado por astrólogos europeus e americanos como o maior herdeiro da abundância cósmica atual. O trânsito de Júpiter em Leão cria o cenário perfeito para o que a astrologia chama de “ganhos cinematográficos” ou repentinos. A recomendação dos astros para os leoninos é clara: não se escondam e confiem na sua intuição magnética ao escolher os números da Mega-Sena.

Gêmeos: O fator surpresa e os lampejos de gênio

Para os geminianos, a energia do mês é ditada por Urano, o planeta das reviravoltas e das quebras de padrão. Análises de portais especializados como o Bustle indicam que o dinheiro para Gêmeos virá de fontes totalmente fora do convencional em julho. Esse aspecto favorece apostas feitas por puro impulso criativo — aquela combinação de números que surge em um sonho ou um bilhete comprado sem planejamento. A mente ágil de Gêmeos estará altamente conectada com insights de prosperidade, especialmente na segunda quinzena do mês.

Aquário: A virada da balança material

O signo de Aquário passa por um momento de profunda reformulação com Plutão em sua órbita fazendo oposição direta a Júpiter. Embora pareça um aspecto tenso, na astrologia financeira isso representa a “quebra da escassez”. O ápice da sorte aquariana está previsto para o final do mês, sob a influência da potente Lua Cheia no signo, que ativa o chamado Jupiter cazimi (o encontro anual do Sol com o planeta da fartura). É o momento perfeito para os aquarianos sacudirem o ceticismo e fazerem jogos estratégicos, pois o universo está inclinado a reescrever o destino financeiro deste signo.

Dica de Ouro dos Astros

Independentemente do seu signo, os astrólogos internacionais apontam que os dias subsequentes à Lua Nova do meio do mês e o período que antecede o final de julho são os momentos mais magneticamente carregados para registrar jogos de longa distância ou apostas acumuladas. Boa sorte!