OUÇA: Camila Panades lança novo single: ‘Pedaços de Nós’

Camila Panades lançou a terceira composição autoral de sua carreira – sim, ela também é cantora . O single “Pedaços de Nós” demonstra os talentos da musicista, que possui uma bela voz e escreve letras emocionantes. E para acompanhar o novo trabalho, a cantora e compositora também lançará um videoclipe para a canção (você pode assistir o teaser dele logo abaixo).

A jovem, que é um fenômeno das redes sociais e fundadora da Pajaris, conversou com o DCI sobre a nova canção e como funcionou o processo de sua formação musical.

Qual a trajetória de Camila Panades?

Camila Panades explica que percebeu seu dote musical quando ainda tinha treze anos de idade. “Sempre tive uma alma artística e fui ligada com pintura, música e texturas, mas foi aos treze anos que peguei um violão pela primeira vez”, conta. O violão era de seu pai e abriu seus olhos para algo que gostava muito: a música.

Como não fez aulas no começo da formação musical, aprendeu a tocar o instrumento sozinha e consultando revistas de cifras. “O que eu mais gostava era de compor minhas próprias melodias. Ia tirar meus próprios sons, e com isso fazendo minhas letras.”

Já pensando em suas influências musicais, Camila Panades explica que elas “variam muito”, pois ela tem uma cabeça muito aberta para música. Contudo, a cantora e compositora não deixa de exaltar a importância das músicas latinas em sua formação. “Minha mãe é espanhola, então desde muito nova eu escuto música espanhola. E é um drama, uma coisa latente e profunda. Tanto que as minhas músicas são mais românticas. Então, acho que tenho influências latinas sim.”

Sobre o que se trata a música “Pedaços de Nós”

A interpretação marcante de Camila Panades na música Pedaços de Nós pode levar a entender que é uma música romântica, mas também há outras camadas no novo trabalho. “Ela faz muito sentido dentro desse momento que estamos passando Ela é uma música que fala sobre a sensibilidade humana, principalmente sobre aquilo que deixamos no outro e que o outro deixa na gente. Então, Pedaços de Nós não é uma música romântica, mas muita gente interpreta assim também. Tem muito a ver com o distanciamento social e as impressões que a gente carrega”, explica Panades sobre a música.

Onde ouvir a nova música de Camila Panades?

Embora ainda não tenha sido anunciada oficialmente pela cantora, a música “Pedaços de Nós” está disponível nas principais plataformas de áudio. Basta clicar no link de sua plataforma predileta:

Teaser para o videoclipe de Pedaços de Nós

O clipe da música Pedaços de Nós ainda não foi lançado, mas Camila Panades ofereceu ao DCI um teaser exclusivo do videoclipe. Você pode assisti-lo aqui:

Quais outras músicas foram lançadas pela cantora?

Antes de lançar “Pedaços de Nós” ao mundo, Camila Panades já lançou outras duas composições autorais em seu YouTube. Você pode conferir as canções “Eu te amo” e “Não Quero Deixar” logo abaixo:

Camila Panades – Eu te amo

Camila Panades – Não Quero Deixar

Embora tenha um bom espaço entre o lançamento das canções, Camila Panades afirma que possui diversas músicas compostas e que deve lançar mais em breve!

Para ficar por dentro das novidades, basta seguir a cantora pelo seu Instagram.