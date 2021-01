Djs mais ricos do mundo: quem são e suas respectivas fortunas

Os Djs mais ricos do mundo dominam a música por seu talento em conduzir batidas eletrônicas. Assim, se tornaram populares entre os fãs do gênero, não demorando a se tornarem os mais bem pagos do mercado.

De acordo com a Forbes, que divulga listas anuais de pessoas mais ricas, o artista eletrônico mais bem pago do mundo são os Chainsmokers. A fortuna acumulada é de 46 milhões de dólares em renda bruta no ano passado.

Até então, o DJ Calvin Harris liderou a lista em seis anos consecutivos. Contudo, em 2019 e 2020 seus rendimentos foram abaixo dos Chainsmokers.

Outro nome que se destacou na lista da Forbes foi Steve Aoki, que fez mais de 200 shows em 2019. Graças a isso, seus cheques noturnos passaram dos seis dígitos, contabilizando em US $ 30 milhões. Assim, se tornou o quarto lugar.

Confira a seguir uma lista completa com os Djs mais ricos do mundo e quais são as suas fortunas, baseado nas informações divulgadas pela Forbes.

Lista com os Djs mais ricos do mundo em 2021

1 – The Chainsmokers (U$ 46 milhões)

Os Djs Andrew Taggart e Alex Pall formam a dupla The Chainsmokers e atualmente são os Djs mais ricos do mundo. Ocupam o Nº 67 na lista das 100 celebridades que mais ganharam. E tudo graças ao hit de The Chainsmokers e Coldplay “Something Just Like This”, lançado em 2017. A faixa quebrou o recorde de maior parte das visualizações de um vídeo de letra no YouTube em um dia.

Assim, a música alcançou mais de 9 milhões de visualizações, superando Justin Bieber, que era o dono desse recorde desde 2015. Portanto, The Chainsmokers vem realizando uma residência em Las Vegas no XS Nightclub, lançaram seu segundo álbum, Sick Boy, em 2018.

O álbum chegou ao 53º lugar nas paradas da Billboard. No ano passado eles faturaram 46 milhões de dólares e um patrimônio líquido de US $ 22 milhões, totalizando US $ 44 milhões.

2 – Marshmello (U$40 milhões)

O mascarado o DJ Marshmello é o segundo lugar da lista de Djs mais ricos do mundo. O DJ atualmente fatura cerca de U$ 40 milhões, de acordo com os números coletados em 2019. Contudo, atualmente o seu patrimônio líquido ultrapassa a casa dos US $ 60 milhões.

Dono do single “Happier”, parceria com com Bastille ganhou o Billboard Music Award por Top Dance / Artista Eletrônico e estourou no mundo todo.

Mas o músico estourou no mundo com um remix da canção “Where are ü now”, hit de Jack Ü e Justin Bieber. O misterioso DJ não dá entrevistas e pouco se sabe sobre sua origem. Em uma biografia divulgada pelo Lolla, ele foi bem direto e econômico ao explicar por que decidiu esconder o rosto.

“Eu só quero fazer boa música. E para isso não é necessário você saber quem eu sou.”, disse o milionário artista eletrônico.

3 – Calvin Harris (U$38.5 milhões) – Djs mais ricos do mundo

Mais um presente no seleto grupo de Djs mais ricos do mundo está Calvin Harris. Com um patrimônio acumulado de US $ 240 milhões líquidos, ainda é um dos mais endinheirados artistas. Mesmo não sendo mais o primeiro lugar dos mais bem pagos, figura na posição 95 das celebridades mais ricas.

Em 2019, chegou a faturar U$ 38,5 milhões líquidos. Assim, o escocês de 37 anos faturou mais de 46 milhões de dólares desde então. Harris vem fazendo muito sucesso, principalmente no Reino Unido.

Com seu álbum 18 Months, emplacou nada menos do que nove faixas do CD no Top 10 da parada britânica. E também conquistou milhares de fãs ao redor do mundo.

4 – Steve Aoki (U$30 milhões)

Seguindo a lista, está o DJ Steve Aoki, que fez mais de 200 shows em 2019. Assim, cada cheque que ele recebeu estava na casa dos seis dígitos, além de acordos que ele tem com com marcas da Diesel à Samsung.

Conhecido por seu hit A Light That Never Comes, Aoki ficou em primeiro lugar entre os 10 DJs mais bem pagos de 2021 . De acordo com a People With Money, o DJ ficou com $82 milhões calculados em rendimentos combinados.

Além isso, o DJ e produtor musical também tem empreendimentos externos, incluindo sua própria gravadora Dim Mak. E fora da música, trabalha com a sua marca de roupas, faturando US $ 30 milhões.

Para fazer essa lista de Djs mais ricos do mundo, a Forbes considera e analisa diversos fatores. Entre eles estão os pagamentos antecipados, participação em lucros, valores residuais, patrocínios, além de trabalho publicitário.