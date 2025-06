Vantagens e inconvenientes do ar condicionado e como usá-lo corretamente

O ar condicionado oferece inúmeros benefícios, como conforto térmico, melhoria da qualidade do ar e aumento da produtividade. No entanto, também apresenta alguns inconvenientes relacionados ao consumo de energia, impacto ambiental e problemas respiratórios. Para maximizar seus benefícios e minimizar suas desvantagens, é essencial usá-lo de forma correta e mantê-lo adequadamente.

Além disso, é importante escolher uma marca de ar-condicionado que ofereça recursos tecnológicos, economia de energia, alta qualidade em refrigeração e que utilize gases refrigerantes ecologicamente corretos. A Daikin, empresa japonesa líder em qualidade no mercado de ar-condicionado, oferece todos esses referenciais.

Modelos como o ar-condicionado Daikin 9000, por exemplo, um dos mais populares da marca, vêm recebendo excelentes avaliações dos consumidores e 100% de aprovação dos usuários. Essa é uma boa dica para anotar se você está em busca de um equipamento de ar-condicionado com o melhor custo-benefício.

Vantagens do ar condicionado

Melhora a qualidade do ar que você respira

A melhoria na qualidade do ar é clara porque os aparelhos de ar-condicionado incluem sistemas de filtragem. Isso é importante em qualquer momento e em qualquer contexto, mas especialmente para pessoas com doenças respiratórias crônicas ou que são particularmente sensíveis a partículas poluentes. Essa é uma maneira de ter ar limpo em sua casa o ano todo, sem precisar ficar sempre abrindo as janelas. Portanto, apenas por questões de saúde, já é um ponto a favor do uso desses sistemas em casa.

Lembrando que a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para um melhor conforto térmico é que o ar-condicionado seja regulado entre 23 e 26 graus no verão. Além disso, a orientação de especialistas é que você não fique na frente ou embaixo da saída do ar.

Controle de umidade

O controle de umidade é outro benefício desses dispositivos. O ar condicionado contribui para melhorar a qualidade do ar, ajudando a prevenir o acúmulo de mofo em tetos e paredes. Tudo isso é ideal para evitar problemas respiratórios. Afinal, o excesso de umidade é um problema de longo prazo e, com um aparelho de ar-condicionado ele é minimizado.

Redução do número de insetos

Embora seja difícil evitar completamente os insetos, principalmente no verão, é verdade que o ar condicionado reduz substancialmente seu número. Isso porque não é necessário abrir janelas e portas com tanta frequência. Além disso, insetos preferem calor ao frio, então uma temperatura fria e regulada impedirá sua proliferação. Nem é preciso dizer que, por razões de higiene e saúde, isso é uma vantagem para toda a família.

Sono de qualidade

Não é segredo que o ar condicionado, quando programado corretamente, ajuda você a dormir melhor. Você evitará o calor sufocante das noites de verão, mas não só isso, também ajudará você a ter o descanso necessário. Lembre-se de que, de acordo com o Instituto do Sono, um bom sono proporciona uma série de benefícios para a saúde física e mental, como a recuperação de energias, uma melhor concentração e memória, bom humor e melhor aprendizado, e o equilíbrio do organismo de modo geral. Se você não dorme bem, as chances das suas atividades diárias serem eficientes serão bem menores e claro, você ficará mais irritado.

Ambiente silencioso

Em grandes cidades ou centros urbanos, manter as janelas abertas expõe você a ruídos externos, tanto do trânsito quanto de conversas ou outros sons. Um dos benefícios do ar-condicionado é que ele proporciona silêncio. Inclusive isso melhorou substancialmente nos aparelhos, permitindo até modos específicos como Silencioso e Hibernação, dependendo da hora do dia. Ou seja, hoje em dia você não precisa abrir mão nem do conforto climático nem do silêncio, pois você tem as duas opções no mesmo dispositivo.

Aumento da produtividade

Claro que se você estiver confortável será mais produtivo. Em nenhum momento vai se sentir incomodado no seu trabalho e ficará mais focado, sem a necessidade de tomar um pouco de ar fresco ou se levantar para ir ao banheiro se refrescar. Esse aspecto é comprovado nas empresas e escritórios, mas é igualmente válido para quem trabalha home office. Consequentemente, adicionar um ar-condicionado à sua vida também ajudará você a trabalhar mais e melhor.

Possíveis inconvenientes do ar condicionado para a saúde

O ar-condicionado pode causar ou piorar problemas respiratórios, especialmente em pessoas com asma ou alergias, pois o ar seco pode dificultar a respiração. O ar frio que sai das saídas de ar também pode causar ressecamento e irritação na pele, especialmente em pessoas com pele sensível. Algumas pessoas podem apresentar sintomas semelhantes aos da gripe quando passam muito tempo em ambientes frios, como escritórios com sistemas de ar-condicionado centrais ligados o dia todo. Por isso, o ideal é manter a temperatura de acordo com as recomendações técnicas.

Para evitar problemas com o ar-condicionado e garantir o uso saudável dos aparelhos de ar-condicionado, é necessária uma regularidade na manutenção e limpeza dos aparelhos. Limpe o filtro regularmente para mantê-lo funcionando com eficiência. Configurações ideais de temperatura, como as mencionadas acima, também são importantes.

Considere os custos de energia e o meio ambiente ao usar ar condicionado. Observe se o modelo do seu dispositivo tem o selo Procel. Este selo para eletrodomésticos é sinônimo de eficiência energética, indicando aos consumidores quais modelos são mais econômicos e eficientes. Trata-se de um guia útil para escolher um ar-condicionado que consome menos energia elétrica, reduzindo o impacto na conta de luz e contribuindo para um consumo mais sustentável.

Finalmente, escolha o local certo para o seu ar-condicionado. É preciso levar em conta a eficiência energética, pois equipamentos mal posicionados podem afetar seu desempenho, e você não pode esquecer do conforto térmico, pois dependendo de onde as saídas ou splits estão localizadas, pode ser desconfortável.

O ideal é que as saídas sejam colocadas no ponto mais alto do ambiente; esta é a melhor maneira de garantir que o ar não sopre diretamente sobre as pessoas e cause desconforto. É importante que o aparelho esteja centralizado para que o ar seja distribuído uniformemente pelo ambiente e permita uma operação mais eficiente. Se você não puder instalar unidades em toda a casa, escolha os cômodos onde você passa mais tempo. As opções mais comuns são a sala de estar e o quarto, mas se você trabalha em casa, o escritório sempre é uma prioridade.