Forex x Prop Trading: qual é a melhor opção para traders brasileiros?

A evolução do mercado financeiro oferece uma série de oportunidades aos traders. Novos ativos, plataformas mais modernas e estratégias avançadas permitem alcançar patamares ainda mais elevados com a abordagem correta durante o trading.

Duas opções que ganharam muito espaço entre os traders ao longo dos últimos anos foram o Forex e o prop trading. Cada abordagem tem as suas particularidades e é interessante que o trader que está sempre de olho nas novas tendências entenda ambas as opções e saiba escolher a alternativa mais interessante para o seu estilo de trade.

O que é o Prop Trading?

O prop trading – ou negócios proprietários – nada mais é do que a possibilidade dos traders utilizarem o capital de uma empresa para operar ativos, commodities, ações da bolsa de valores e muito mais.

Dentro de uma plataforma de negociações proprietárias é possível negociar os ativos com base em um modelo onde o trader não utiliza o seu capital, mas sim o patrimônio financeiro da empresa para a qual opera.

Um exemplo mais prático do prop trading pode ser encontrado na plataforma FundedFast. Essa empresa permite que os traders participem de dois desafios e, ao completar o 2º desafio, abre acesso às negociações proprietárias dentro do seu sistema.

Os traders que conseguem superar os dois desafios da FundedFast têm acesso a um percentual de até 90% de participação nos lucros das operações utilizando a plataforma de prop trading. Traduzindo para números, a cada US$ 1 de lucro gerado com um trade bem sucedido, o trader pode ficar com até US$ 0,90.

Ainda considerando o exemplo da FundedFast, é interessante ter em mente que os traders bem sucedidos têm acesso à conta financiada dentro da plataforma e recebem o reembolso da taxa do desafio.

Outro ponto relevante do prop trading é que o trader não utiliza o seu dinheiro para operar no mercado de ativos. Isso porque o capital é fornecido pela empresa, com parte do lucro das operações de trading sendo utilizado para custear a plataforma.

O que é o mercado Forex?

Criado por volta de 1970, o termo Forex se refere a terminologia Foreign Exchange Market que, basicamente, significa Mercado Estrangeiro de Corretagem. Quem decide operar nesse tipo de mercado opta pela alternativa de negociar, principalmente, pares de moedas.

Dados da WorldMetrics revelaram que o volume de negociação diário em Forex superou os 6 bilhões de dólares somente nos Estados Unidos em anos recentes. No Brasil, o termo ganhou relevância particularmente em estados como Amazonas e Roraima, onde as pesquisas por Forex no Google alcançaram os maiores patamares de todo o território nacional.

Traders que participam do mercado de Forex precisam criar uma conta em uma corretora específica e realizar um depósito para operarem. Existem algumas empresas que oferecem a opção de operar alavancado, funcionando como um empréstimo para negociar valores mais elevados durante o trade.

O foco do trading de Forex é em pares de moeda. Isso significa que os traders precisam negociar pares de moedas esperando que haja uma valorização ou desvalorização, dependendo da estratégia adotada.

As corretoras de Forex costumam custear a plataforma com base em taxas sobre as operações. Em alguns casos, também existe a cobrança de custos sobre as transações realizadas pelos traders.

Principais diferenças entre prop trading e Forex

A principal diferença entre prop trading e Forex está no capital utilizado no trading de ativos. No caso das negociações proprietárias, os traders utilizam o valor da empresa para negociar na plataforma.

Já o Forex é realizado totalmente com capital do trader. Isso significa que os traders interessados em operar pares de moedas precisarão fazer um depósito em suas respectivas contas para poder operar na corretora. O prop trading não funciona dessa maneira.

A proposta do prop trading é justamente oferecer uma plataforma descentralizada para que os traders mais qualificados consigam negociar ativos e receber parte do lucro nas operações, sem que depósitos sejam necessários para que esse objetivo seja alcançado.

Outro ponto extremamente relevante na comparação entre prop trading e Forex é que as negociações proprietárias vão muito além dos pares de moedas. Quem cria uma conta na FundedFast, por exemplo, tem acesso a commodities, criptoativos, e até mesmo ações da B3.

O leque de oportunidades de trading que os traders têm acesso em uma plataforma de prop trading é muito maior do que o Forex. Por isso, as negociações proprietárias têm ganhado cada vez mais espaço no mercado brasileiro e internacional.

Qual é a melhor opção para o seu perfil?

Forex e prop trading tem suas vantagens e desvantagens. Porém, em um comparativo mais focado em traders interessados em acessar ainda mais ativos para negociar, as negociações proprietárias acabam tendo uma vantagem competitiva significativa sobre o Forex.

O motivo do prop trading ter uma vantagem sobre o Forex está relacionado ao fato de mais ativos serem disponibilizados aos traders para as suas negociações. Outro ponto relevante é que as negociações proprietárias não exigem que sejam feitos depósitos. Apenas a compra do ticket para o desafio, como no caso da FundedFast, já é suficiente para o trader começar.

No caso da FundedFast, os traders dispostos a ter uma participação de até 90% no lucro das operações precisam apenas investir nos desafios e completá-los sem nenhum prazo específico para que cada desafio seja finalizado.

Essa democratização do acesso ao trading de ativos faz com que o prop trading venha ganhando cada vez mais espaço entre os brasileiros, com um potencial de crescimento ainda maior ao longo dos próximos anos.